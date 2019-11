Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:

In ziua de 31/10/2019 la ora 22:42:15(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 2.5 pe scara Richter, la adancimea de 97km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobești(32km), Panciu(34km), Onești(40km), Focșani(46km), Tîrgu Ocna(48km).

In ziua de 31/10/2019 la ora 12:09:30(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 26km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Buzău(26km), Râmnicu Sărat(32km), Odobești(48km), Nehoiu(51km), Mizil(54km).

In ziua de 31/10/2019 la ora 11:35:37(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 2.8 pe scara Richter, la adancimea de 24km.

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Buzău(28km), Râmnicu Sărat(33km), Odobești(48km), Nehoiu(50km), Mizil(54km).

In ziua de 31/10/2019 la ora 11:33:12(ora Romaniei) s-a produs in Muntenia, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 8km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Pogoanele(13km), Urziceni(35km), Lehliu-Gară(36km), Buzău(39km), Făurei(46km.

In ziua de 31/10/2019 la ora 09:06:39(ora Romaniei) s-a produs in Transilvania, judetul Cluj un cutremur cu magnitudinea 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 5km.

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Dej(16km), Tîrgu Lăpuș(17km), Gherla(28km), Cavnic(37km), Beclean(39km).

