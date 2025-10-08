HAI România! România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden







Platforma Hai România difuzează astăzi, de la ora 12.00, o ediție specială a podcastului „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic, cu doi invitați care promit un dialog fără menajamente: jurnaliștii Victor Ciutacu și Mirel Curea. Tema centrală: felul în care politica, businessul și justiția se amestecă într-o serie de scandaluri care trec granițele României.

Punctul de plecare îl reprezintă dezvăluirile din The New York Times privind rolul lui Hunter Biden în tentative de tranzacții imobiliare la București și conexiunile cu Gabriel „Puiu” Popoviciu. Dincolo de bătălia narativelor de la Washington, există întrebări legitime pentru publicul românesc: ce înseamnă aceste aranjamente pentru imaginea României, cum se intersectează ele cu diplomația americană și cine a profitat, de fapt?

În plan intern, discuția atinge și cazul Ana Birchall—de la controversele privind cariera sa în structurile statului până la acuzațiile și dezvăluirile din spațiul public care alimentează suspiciuni de influență. Ce este probă, ce este interpretare și ce rămâne simplă retorică politică? Ciutacu și Curea vor pune lupa pe documente, cronologii și incongruențe.

Nu în ultimul rând, dosarul Popoviciu revine în prim-plan: parcursul juridic, schimbările de optică din instanțe, legătura cu marile investiții imobiliare din nordul Capitalei și întrebarea-cheie: cum se construiește, de fapt, „cazul” într-o țară în care justiția și politica se ciocnesc constant? Ediția de azi promite ritm, replică și clarificări utile.

Publicul este invitat să trimită întrebări în timpul transmisiunii; cele mai bune vor fi adresate în direct invitaților. Azi, 12.00, pe Hai România—o conversație necesară despre informație, influență și responsabilitate publică.