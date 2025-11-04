România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO

Marți, 4 noiembrie 2025, ora 12:00, Platforma „Hai România” găzduiește o dezbatere de maximă importanță strategică, dedicată reconfigurării globale și impactului acesteia asupra României. Jurnalistul Dan Andronic îl are invitat pe Generalul (r) Silviu Predoiu, expert recunoscut în securitate și intelligence, pentru a decripta provocările geopolitice actuale. Emisiunea va fi transmisă LIVE pe canalele de YouTube și Facebook ale platformei.

Discuția se va concentra pe teme vitale, începând cu atitudinea optimă a Bucureștiului în fața speculațiilor privind retragerea unor trupe și rolul persistent al Rusiei în Europa de Est. Un subiect central îl constituie Marea Neagră, regiune considerată acum epicentrul noii arhitecturi de securitate europene, iar România, un stat-pivot. Generalul Predoiu va analiza modul în care rivalitatea strategică dintre SUA și China restructurează zonele de influență la nivel mondial și cum această dinamică ne afectează direct.

O mare dilemă națională stă pe masa dezbaterii: Care este calea de urmat? Ar trebui ca România să se concentreze pe consolidarea forțelor alături de Franța și Uniunea Europeană sau să își consolideze decisiv Parteneriatul Strategic cu SUA, atrăgând investiții americane vitale în sectoare cheie (energie, tehnologie, apărare)? Această analiză este esențială pentru a înțelege cum deciziile politice și economice de azi ne asigură prosperitatea și securitatea de mâine.

Nu ratați o discuție care poate schimba perspectiva asupra viitorului național! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.