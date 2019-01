România, din ce în ce mai aproape de aderarea la Spațiul Schengen. Când va fi ridicat MCV

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și-au arătat susținerea, în vizita la București cu ocazia preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, în legătură cu aderarea țării noastre la Spațiul Schengen.





Juncker a declarat că susține aderarea României la Schengen. Și președintele Klaus Iohannis a vorbit despre acest subiect într-o conferință de presă susținută împreună cu președintele CE la Palatul Cotroceni.

„Am îndeplinit condițiile Schengen în 2012, dar votul depinde de toți membrii. De atunci încercăm să convingem partenerii că România este o țară serioasă. Progresul se lasă așteptat, dar nu voi renunța. România nu dorește să fie în Schengen o problemă, ci ca parte a unei soluții. Să devenim membri sau parte din spaţiul Schengen este un deziderat pe care îl avem de la început şi am lucrat în acea direcţie. Iniţial, Schengen a fost un acord cu condiţii şi le-am îndeplinit, în 2011 le-am îndeplinit, însă cum acceptarea în spaţiul Schengen depinde de votul tuturor membrilor din spaţiul Schengen, au început să apară primele întrebări şi primele probleme şi de atunci, cu toate că am îndeplinit toate condiţiile puse de acordul Schengen, România şi Bulgaria nu au fost acceptate în spaţiul Schengen. De atunci încoace, încercăm să convingem pe prietenii şi partenerii noştri că România este o ţară serioasă, sigură, care respectă regulile impuse de spaţiul Schengen şi care se bazează pe valorile UE. Progresul încă se lasă puţin aşteptat, dar, personal, nu am renunţat şi voi continua să discut cu toată lumea pentru a-i convinge că România nu doreşte să fie în spaţiul Schengen ca o problemă, ci ca parte a unei soluţii pentru îmbunătăţirea siguranţei în spaţiul Schengen", a spus şeful statului.

„Sunt șanse de finalizare a MCV”, a adăugat Iohannis. „În ce priveşte MCV, am avut o primă discuţie cu preşedintele Juncker după ce am fost ales preşedinte, în ianuarie 2015, şi una dintre primele teme pe care le-am discutat atunci a fost MCV-ul. Am căzut amândoi de acord că varianta optimală este finalizarea MCV până la încheierea mandatului Comisiei Juncker. Aici trebuie să jucăm şi noi rolul nostru, în special Guvernul şi Parlamentul trebuie să găsească soluţiile cele mai potrivite pentru a îndeplini condiţiile negociate pe MCV. Dacă aşa se va întâmpla, sunt optimist că avem şanse de finalizare a acestui MCV", a spus președintele.

