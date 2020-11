Aflat la a 14-a ediție, Campionatul European de handbal feminin va fi organizat doar de Danemarca, între 3 și 20 decembrie, după ce Norvegia a renunțat să găzduiască turneul din cauza pandemiei. Astfel, naționala României, care urma să joace la Trondheim, va evolua la Kolding în Grupa D a competiției, potrivit Libertatea. Meciurile vor fi transmise de Digisport.

Două medalii de bronz și un loc 4 la CE

În Danemarca, tricolorele au reușit ultimele rezultate importante la nivel internațional: Bronz la Campionatul Mondial din 2015; Bronz la Campionatul European din 2010. La ultima ediție Euro, Franța 2018, tricolorele s-au clasat pe locul al patrulea. Fetele noastre au fost învinse de Olanda în finala mică.

Selecționerul Bogdan Burcea, secunzii Robert Licu și Jaume Fort Mauri (antrenor de portari) vor debuta la turneul final. Numiți în luna ianuarie, tehnicienii nu au bifat încă vreun meci oficial. ”Suntem singuri neînvinși”, glumește Burcea.

12 dintre jucătoarele convocate pentru această competiție (Cristina Neagu, Laslo, Popa, Polocoșer, Seraficeanu, Dincă, Măzăreanu, Savu, Ciucă, Dindiligan, Severin și Ostase) au avut coronavirus. ”Trebuie să ținem totul sub control, să avem o evidență strictă, facem raportări din 3 în 3 zile. Avem câteva fete care nu au fost infectate și trebuie să ne protejăm cât de mult se poate. La acest turneu final, în condițiile date, este nevoie de fiecare sportiv”, explică selecționerul Burcea.

Lotul convocat de noul antrenor

Portari: Denisa Dedu (CSM București), Iulia Dumanska (Podravka), Ana-Maria Măzăreanu (Gloria Bistrița), Diana Ciucă (SCM Rm. Vâlcea); Extreme stânga: Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău), Nicoleta Dincă (Gloria Bistrița), Alexandra Dindiligan (HC Zalău); Interi stânga: Cristina Neagu (CSM București), Alexandra Severin (HC Zalău), Anca Polocoșer (Minaur Baia Mare):

Coordonatoare: Cristina Laslo (Minaur), Eliza Buceschi (Rapid), Ana-Maria Țicu (SCM Craiova), Andreea Popa (Minaur), Andreea Rotaru (Gloria Buzău) Pivoți: Crina Pintea (CSM București), Lorena Ostase (CSM Slatina), Alexandra Subțirică Iovănescu (Gloria Buzău); Interi dreapta: Ana-Maria Savu (SCM Craiova), Laura Popa (Rapid București); Extreme dreapta: Laura Moisă (CSM București), Sonia Seraficeanu (Minaur).

Neagu: ”Nu vă bazați numai pe mine”

„Nu vă bazați numai pe mine! Nu sunt robot, am nevoie de antrenamente, de meciuri. Cred că România trebuie să se bazeze, în primul rând, pe o echipă închegată. Am nevoie de timp, am nevoie de o perioadă îndelungată fără probleme de sănătate pentru a mă putea antrena. Dar, așa cum o spun mereu, echipa nu trebuie să stea în mine. Toate fetele care sunt convocate trebuie să înțeleagă că echipa națională înseamnă altceva, ceva diferit față de echipele de club. Fiecare trebuie să aibă o responsabilitate la aceste meciuri”, a spus lidera tricolorelor, Cristina Neagu.