România debutează la EURO. Tineretul dă marele examen al maturității

Naționala de tineret a României începe astăzi cea mai importantă aventură din ultimii 21 de ani. Elevii lui Mirel Rădoi debutează la Campionatul European găzduit de Italia și San Marino.





21 de ani de la ultima participare

Primul adversar al „tricolorilor” va fi Croația, iar confruntarea se va disputa la Serravalle, de la ora 19.30 (în direct la TVR 1). Ultima participare a naționalei de tineret la un turneu final, s-a consemnat în 1998. Atunci, Europeanul a fost găzduit la București și România a încheiat competiția pe locul al 8-lea din opt participante.

Așteptările suporterilor români, în privința generației din care fac parte Ionuț Radu, Alexandru Cicâldău, Dennis Man, Ianis Hagi, Vlad Dragomir sau George Pușcaș sunt mari.

Contra, în cantonament

În condițiile în care echipa națională de seniori se scaldă în mediocritate de mulți ani, speranțele s-au îndreptat către actuala echipă antrenată de Mirel Rădoi. „

Avem aici o generație extrem de importantă”

Ieri, pentru un plus de motivare a tinerilor „tricolori”, în cant o n a m e n t u l naționalei de la Folimpopoli a sosit și Cosmin Contra, selecționerul reprezentativei mari. „Avem aici o generație extrem de importantă pentru prezentul și viitorul fotbalului nostru. Am discutat cu Mirel pe marginea prestației jucătorilor U21 în antrenamentele și me ciurile din acțiunea noastră Norvegia - Malta. Sunt foarte încrezător în toți componenții lotului, nu doar în cei care au făcut deja pasul la seniori. Suntem o familie a tricolorilor, îi ajutăm împreună să crească frumos”, a spus „Guriță”. „Vrem să scoatem lumea în stradă”, a fost mesajul selecționerului Mirel Rădoi, înaintea primului meci de la turneul final.

La Euro, naționala României face parte din Grupa C și va mai juca împotriva Angliei, vineri 21 iunie, de la ora 19.30, la Cesena, și contra Franței, luni 24 iunie, de la ora 22.00, la Serravalle.

Suporterii români, jigniți de presa croată

Pentru că joacă în Italia, acolo unde comunitatea de români ajunge să numere aproximativ 1,5 milioane de compatrioți, naționala de tineret se va bucura de susținerea fanilor.

„Nu sunt nici măcar huligani, ci infractori”

Atât în tribunele stadionului de la Serravalle, la partidele cu Croația și Franța, dar și la Cesena, la confruntarea cu Anglia. Ziariștii croați de la publicația „Sportske Novosti” au realizat un reportaj în „Cizmă” și au prefațat confruntarea de diseară, pe care ex-iugoslavii o vor disputa împotriva românilor. În material se vorbește despre pericolul pe care îl vor reprezenta românii din tribune. „Sunt 300 de români foarte periculoși. Trebuie să fie supravegheați permanent. Nu sunt nici măcar huligani, ci infractori. Într-un asemenea mediu îngrijorător, suporterii noștri trebuie să fie atenți”, a scris publicația citată.

Ziariștii notează că autoritățile din Italia sunt în alertă atunci când vine vorba despre fanii naționalei lui Mirel Rădoi. „Așa cum am înțeles, forțele de ordine locale se tem cel mai mult de suporterii români. Un număr uriaș de români trăiește în Italia, unii susțin că ar fi 1,2 milioane. Mii și mii de români au venit aici să muncească după intrarea în Uniunea Europeană. Mulți dintre ei s-au stabilit în San Marino, așa că naționala lor de tineret se va simți ca acasă. Vor fi doar o sută de croați în tribune. Restul biletelor le-au cumpărat românii. Ei anunță că pregătesc o scenografie impresionantă, pe stadion, vor fi numai steaguri românești”, se mai spune în articol.

