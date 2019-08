Gică Popescu, șeful de proiect al Euro 2020 în România, a anunțat că UEFA va da „undă verde” țării noastre, la data de 1 septembrie. Finalizarea stadioanelor nu se numără printre cerinețele forului european, așa că foarte probabil nu vor exista probleme de validare a organizării.

„Suntem în grafic. Mai avem câteva zile până la 1 septembrie, atunci UEFA va da girul final. Sper să nu facem nicio prostie zilele astea. UEFA va da binecuvântarea finală. În proporție de 95% avem toate garanțiile guvernamentale implementate. Toată lumea se gândește la stadioane. Am tot livrat către UEFA, alături de Primaria Capitalei și FRF. Guvernul și-a asumat totul, dar am făcut echipă cu FRF și cu Primăria Capitalei. În proporție de 95% lucrurile sunt terminate. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva în două zile. Stadioanele nu sunt între cele 12 garanții guvernamentale, dar e important să dăm o dovadă de seriozitate. Trebuie să cîștigam credibilitate față de UEFA. Poate, în viitor, vom avea alte competiții de organizat la București. Ar fi păcat să nu avem competiții de nivel european la București. Sunt 6 stadioane în București și în împrejurimi, am avea unde să organizam un turneu final”, a spus Popescu la Po X.

