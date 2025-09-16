HAI România! România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost







Ediția de astăzi e podcastului „Picătura de business” este una atipică, una în care vorbim mai mult despre umanitate și mai puțin despre bani. Invitații interviului realizat de Sorin Andreiana, redactor șef al revistei Capital sunt soții Ana-Maria și Valentin Țoc. Cei doi au inițiat în Piatra Neamț un proiect de implicare socială numit ROD, care are, printre altele, un pilon numit ”Școala de fapte bune”.

Tot ei au fondat și Umani, o inițiativă al cărei obiectiv este de a sprijini oamenii să devină „Creatori de experiențe cu scop”.