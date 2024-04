România, acoperită de praf saharian. Zonele afectate de fenomenul enervant

Încă un nor de nor de praf saharian va ajunge în Europa. Țara noastră va fi afectată de acest fenomen. Anunțul vine din partea Serviciului Copernicus de Monitorizare a Atmosferei (CAMS) al Uniunii Europene. Potrivit specialiștilor, valul dens va reduce vizibilitatea și va acoperi zonele exterioare.

Serviciul Copernicus de Monitorizare a Atmosferei a anunțat că norul de praf saharian a trecut peste Spania și a ajuns în sud-estul Franței, Germania și colțul de sud-est al Marii Britanii. Fenomenul a putut fi observat prin apusuri colorate, însă a lăsat depozite de praf pe mașini, geamuri și clădiri.

Din cauza acestui fenomen, în sudul și estul Spaniei, particulele fine cunoscute ca PM10, care pot fi inhalate, au depășit limitele de siguranță ale UE. Astfel, cetățenii din mai multe regiuni ale Spaniei s-au plâns de calitatea proastă a aerului. Specialiștii de la Copernicus spun că unii senzori au înregistrat concentrații de PM10 de patru ori mai mari decât limita acceptată.

🌬️📊#CopernicusAtmosphere forecasts show the exceptionally large-scale #SaharanDust transport across Europe.

The latest episode has been leading to high PM10 concentrations at ground level for the Iberian Peninsula, and some parts of France & Germany.

▶️https://t.co/WSNMnTB0tX pic.twitter.com/nAxyu6qgv1

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 8, 2024