HAI România!

Români în bolojenie. Hai LIVE cu Turcescu

🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici. Termenul e potrivit, ceva între regimul politic impus de guvernarea Bolojan și bejania clasică în care românii și-au luat lumea în cap din cauza persecuțiilor politice sau a exploatării. Mirel Curea, Dan Andronic și Robert Turcescu pornesc podcastul HAI Live cu o discuție aprinsă despre reformele care seamănă cu pedepsele.

Ce-ai cu noi, Bolojane? Cu ce ți-am greșit? Răspunsurile vin la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro

Youtube - HAI România!

HAI România!

România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți
Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni
Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni
Behemoth la M A E Țara ca o mireasă beată
Behemoth la M A E Țara ca o mireasă beată