27,28 februarie

Rolul Pământului în astrologia marțiană. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 27 februarie s-au născut Constantin cel Mare, John Steinbeck, Henry Wadsworth Longfellow, Elizabeth Taylor, Rudolf Steiner, Irwin Shaw, Joanne Woodward, Arthur Schlesinger, Ion Andreescu, Marin Constantin, Dănuţ Lupu, Ion Irimescu. Pe 28 februarie s-au născut Rene Reaumur, Mario Andretti, Vincent Minelli, Cristofer Kraft, Brian Jones, Dino Zoff, Gh. Şincai, Gh. Marinescu, Gheza Vida, Virgil Almăşanu.

În calendarul creștin-ortodox, pe 27 februarie, sunt Cuvioșii mărturisitori Pricopie și Talaleu. Pe 28 februarie pomenim pe Cuv. Gherman, născut în Sciţia Minor, adică în nordul Dobrogei.

Nimic în ”Kalendar”. Mai mulți dintre domniile voastre mă întreabă de ce încep horoscopul meu cu sfinții creștini. Simplu, este o localizare în timp și o legătură cu folclorul. Să vedem ce au făcut, unii și alții, cu timpul! Episcopii crești au suprapus deseori sărbătorile creștine peste vechi repere europene, vechi de mii de ani, au creștinat evenimentele și sărbătorile vechi. Nimic rău, sărbătoare să fie!

”Evenimentul Zilei” 27 februarie 1897 a fost ziua în care, pentru prima dată, mirii au părăsit petrecerea de nuntă într-un automobil decorat cu flori și târând după ei o mulțime de… clopoței!

Pe 27 februarie 1900 s-a fondat Partidul Laburist britanic. Primul secretar a fost Ramsey MacDonald.

27 februrie 1933 a fost ziua în care clădirea Reichstag-ului a fost cuprinsă de flăcări. Naţional-socialiştii, care de fapt puseseră la cale incendiul, au dat vina pe comunişti şi au suspendat drepturile civile şi libertatea presei.

Tot pe 27 februarie, dar în anul 1939 cea mai bântuită casă din Marea Britanie, Borley Rectory, a fost distrusă misterios, în întregime, de foc. Nu s-a raportat decesul niciunei fantome.

Pe 27 februarie 1948 comuniștii preiau puterea în Cehoslovacia. Când președintele Beneš, un erou de război, sub presiunea comuniștilor, a semnat demisia, a spus: ”Bine, semnez, dați-mi hârtia, ia să vedem ce mare brânză o să faceți și voi!” Bun, brânza cehilor a fost călcată de tancurile sovietice în august 1968, dar, apoi, tot au făcut o brânză mai mare și mai buna ca noi!

La data de 27 februarie 1952 a fost ceremonia de inaugurare a noului, pe atunci, sediu al ONU de la New York. Sursă: Book of Days, pagina 107-108.

”Evenimentul Zilei” din 28 februarie 1972 – Poliţia franceză şi elemente din Deuxieme Bureau (Serviciul Secret) fac cea mai mare captură din toate timpurile în portul Marseilles: aproape două tone de heroină pură. Operaţiunea a fost la baza scenariului filmului „The French Connection”.

28 februarie 1988 – Poliţia din Miami a constat un caz de crimă: un proaspăt ginere de 80 de ani i-a dat cu ciocanul în cap miresei lui de 76 de ani, în urma unei certe aprige despre cum aveau să-şi petreacă luna de miere. Tineri pasionali și nechibzuiți!

După articolele mele despre astrologie, s-a ridicat de către domniile întrebarea dacă astrologia funcționează și pe planeta Marte.

Ei bine, să ne amintim, cu ce se ocupă Astrologia? Cel mai bun răspuns l-au dat cei care au alcătuit Catehismul, paragraful 2116 şi Enciclopedia Catolică, condamnând, de fapt: “…astrologia se ocupă cu studiul timpului, cu încercarea de a controla timpul şi oamenii şi prin aceasta, controlul istoriei!”.

Istoria? Sigur că da! Astrologul a fost, mii de ani, sfetnicul de taină al regelui, împăratului, generalului etc. Astrologia însemna politică şi încă la vârf. Bun, la sfârşitul secolului XX, după ce s-a vulgarizat şi a fost compromisă de impostoari şi şarlatane, astrologia şi-a pierdut prestigiul, a fost exilată în ”partea carnală”, frivolă, în paginile mondene ale revistelor pentru femei. Dar, mai sunt astrologi adevăraţi pe Pământ și am această certitudine aproape în fiecare noapte, când intru pe Dimineața Astrologilor, acum denumită Dimineața Astronomilor!

Astrologia a dat oamenilor controlul asupra timpului. Calendarul, anul, luna, săptămâna au fost stabilite pe criterii astrologice. De exemplu săptămâna poartă nume astrologice: Luni, ziua Lunii, Marţi ziua lui Marte, Miercuri a lui Mercur, Joi este ziua puternicului Jupiter, vineri a preafrumoasei Venus, sâmbătă a lui Saturn şi bineînţeles, duminică, ziua Soarelui.

Lunile au fost stabilite “lunar”, după fazele Lunii. Ziua are douăsprezece ore, după cum douăsprezece sunt zodiile şi noaptea are la fel, 12 ore. Ora, minutul, secunda au fost stabilite prin metode astrologice. V-aţi pus vreodată problema de ce avem 60 de minute, 60 de secunde şi nu 100 de minute şi 100 de secunde? Din motive astrologice! Zodiacul are 360, de 12 ori 30 de grade, gradul are 60 de minute, minutul de arc are 60 de secunde!

Astronomia s-a desprins din astrologie în Renaştere, la jumătatea secolului XVI, odată cu apariţia raţionalismului ateu. Tot atunci s-a desprins chimia din alchimie şi multe alte ştiinţe raţionaliste, atee, care nu mai acceptau latura spirituală, sau statistic-socială.

Este evident ”caracterul pământesc” al astrologiei, cea pe care o practic eu, științifică, probabil, cea mai veche, creștinată, de fapt, simplificată prin înlăturarea influențelor altor religii. Fiecare mare cultură, civilizație, de pe Pământ, a avut propria astrologie, aproape fără contaminare reciprocă.

Principiul de bază al oricărei astrologii, de pe Pământ sau din Alfa Orionis, pornește de la faptul că orice face parte din Univers și dintr-un anume timp. Momentul nașterii, al producerii evenimentului, timpul unei mari transformări. Dar și locul, este foarte important. Fără aceste două date, timpul exact și locul, nu se poate întocmi harta astrală, tema de interpretat.

În hărțile astro de pe Pământ, locul central îl ocupă Pământul, nu pentru că ar fi centrul Universului sau al Sistemului Solar, astrologii știau din secolul I înainte de Hristos că Pământul este rotund și se învârtește în jurul Soarelui. Pământul ocupă locul central pentru că așa se vede cerul proiectat, de pe Pământ.

Mi-am pus întotdeauna problema, dacă nu cumva, ar trebui luate în calcul și aspectele Pământului cu Soarele, Luna și celeleate corpuri celeste. Adică o astrologie solcentrică, nu geocentrică. Am ridicat problema pe Dimineața Astrologilor și am trezit mirări, dar și critici. Adică eu, un conservator, care practică astrologia creștină, doresc să revoluționez astrologia? Nu prea, mărturisesc…

Cum și dacă o să funcționeze astrologia pe Marte? Sunt ferm convins că astrologia poate funcționa oriunde și oricând, dar poate îmbrăca aspecte diferite. Astrologia este o știință socială și statistică. Pe Pământ se bazează pe observarea, timp de peste 900 de ani, a diferitelor tipuri de oameni și pe edificarea unor grupe, zodiile, în funcție de ziua de naștere. Nu știu dacă astrologia o să fie exportată pe Marte. Societatea de acolo o să fie autarhică, probabil.

Astrologia, pe Marte, va întimpina multe obstacole și dificultăți. Se poate face horoscopul unui colonist de pe Marte, dar născut pe Pământ? Eu cred că da, dar punând Marte în centrul temei, folosind efemeride marțiene. O temă de interpretare bazându-se mai mult pe unghiuri, pe aspecte și pe pozițiile panetelor în zodii și case. Iar Luna trebuie înlocuită cu… două luni. Trebuie date calități, lunilor. Cred că Jupiter, fiind foarte aproape, trebuie să aibă o interpretare privilegiată în temele marțiene.

Problema adevărată începe cu primii născuți pe Marte. Este necesar, ca prin observații statistice de mulți ani să se depisteze, câte zodii sunt pe Marte, câte tipuri de oameni se pot identifica după data nașterii. O să fie mai puține, sau mai multe zodii, decât pe Pământ? Să ne amintim, că pe Pământ, într-un an de zile poate fi o singură zodie, horoscopul chinezesc, 12 zodii, după cel european, sau 20 de zodii după cel aztec. Depinde de filosofia de viață!

Și de influența celor două luni, Deimos și Phobos. Dacă o zi pe Marte este puțin mai lungă decât ziua de pe Terra, cu 1,029, anul este dublu, 687 de zile terestre. Sunt evidente problemele de edificare a unei astrologii marțiene, dar nu m-aș da înapoi să fac calculele și să prelucrez datele. Probabil că până în anul 2297 când are loc o apropiere istorică, între Marte și Terra, s-ar putea raporta că există o astrologie marțiană. Dacă se va dori acest lucru.

Sau, poate marțienii vor fi total liberi în dictatura lor, paradoxal, dar așa este, nu vor avea nicio frică și nici nevoie de proteze, de religii, psihologii și astrologii! Poate vor fi asemenea zeilor! Zeii aveau astrologie? Ba, bine că nu, sigur că da, de unde a adus-o Prometeu sau îngerii căzuți pe Pământ? Bună întrebare!

Dar este ceva ce mă obsedează și de aceea caut o explicație. Pământul, cum va fi interpretat în astrologia marțiană? Bună întrebare!

Noaptea este mai neagră pe Marte și stelele clipesc mai rar, atmosfera este rarefiată. Totuși, iată o stea albastră care nu clipește, destul de mare, de luminoasă. Pământul. Ce personalitate astrologică, ce caracter, o să primească? Cum va fi interpretarea unei teme marțiene? În astrologia marțiană Pământul va fi o planetă bună, ca Venus și Jupiter, sau rea ca Marte și Saturn? Sau neutră, precum Mercur? Înclin să cred că Pământul va fi considerat, într-o temă natală marțiană drept o planetă benefică, masculină, sediul tradiției și al familiei, istoria, dar și viitorul și vitalitatea nativului. Aceasta este propunerea mea, de fapt, care trebuie confirmată sau rectificată de observațiile statistice. De pe Marte!

Probabil că dacă aș semna un horoscop marțian, aș spune același lucru, că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 27,28 februarie 2021

BERBEC Nu-ţi face griji! Weekendul este favorabil unor proiecte noi, dar numai după un bilanţ adevărat, cinstit, mai ales în faţa oglinzii. Începe, cu un zâmbet, restructurarea emoţională! În acest weekend, mai exact sâmbătă dimineaţa, eşti pus în faţa unei decizii. Sau să trăbăluieşti plenar în bucătărie pentru cele cinci feluri de mâncare pentru săptămâna viitoare. Sfatul meu este să stai cu necuvîntătoarele. Animăluţele nu mint, nu trădează, nu bârfesc, nu invidiază. Au după cum bine spunea Carl Sagan o capacitate deosebită de a recunoşte binele. Iar dacă le faci rău te muşcă sau zgârie, direct şi fără intrigi pe la spate.

TAUR Un weekend vesel, te relaxezi şi faci planuri. Cineva te urmăreşte cu multă atenţie, de parcă te vede pentru prima oara. S-ar putea să-ţi placă, fii atent la amănunte! Este sâmbătă, zi de relaxare şi odihnă, aşa că tu ai tendinţa să eviţi orice discuţie, orice activitate, orice fel de efort. Minimum necesar cerut este să dai dovadă de bunăvoinţă! Duminică, o persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încearcă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea (de rău) celui în cauză şi nu o descriere cât mai apropiată de realitate. Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa!

GEMENI Te zbaţi să înţelegi ce se întâmplă în jurul tau şi ai greutăţi, ba chiar dureri de cap. Weekendul îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune. Va fi bine, mai întâi trebuie să ai încredere! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este bine aspectat. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Ideea este că uneori ai nevoie de puţină singurătate ca să ai o perspectivă mai bună asupra vieţii personale şi weekendul acesta este un bun prilej. Paradoxala situaţie!

RAC Eşti cam dezamăgit de ceea ce ţi se întamplă. De parcă nu ar fi urmarea directă a socotelilor tale greşite. Totuşi, în weekend, eşti mai vesel şi accepti că ai greşit, ba chiar cauţi soluţii. Sâmbătă este o zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite, mai ales dacă eşti solicitat să dai o mână de ajutor în casă. Leagă-te la cap pentru ca o să te doară! Duminică, ceva migrene din cauza unor tensiuni neaşteptate în anturaj. Le rezolvi cu diplomaţie şi treci mai departe. Nu te repezi să tragi concluzii după barfe, zvonuri si intrigi, sau după televizor. Lumea pare că are probleme de comportament grave de tot şi nu este niciun motiv să o iei şi tu razna!

LEU Sâmbăta este favorabilă, poţi să ai unele idei interesante. Duminică nu e bine să faci declaraţii lungi şi complicate, dar nici să devii scurt, concis, ca un robot care spune ora exactă. Eşti încă în formă bună, dar trebuie să te pregăteşti pentru o cădere de energie. Nu trebuie să te oboseşti peste măsură, deja eşti într-o starea de oboseală cronică. In acest weekend o sa realizezi că nu contează “ce” faci, ba mai mult, nici nu conteaza “cum” faci, ci este important “pentru cine”! Nu te repezi imediat ce auzi o intriga. Uneori leii se prind în capcană cu mâncare pentru pisici, adică ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflectează cui foloseste situaţia, „cui prodest”, ca în cărţile scrise de Agatha Christie.

FECIOARĂ Eşti bun şi înţelept, iar norocul iţi surâde. Este un weekend cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Începi să speri că şi pentru tine viaţa are o o felie mare de tort, pusă la păstrare! Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că seamănă cu altă zi! Weekendul acesta este o perioadă de aşteptare şi relaxare. Ai, în sfârşit, răspunsul la acţiunile tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aştepţi – din domeniul social şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Adică primeşti un telefon, sau, un mesaj pe care îl cam aşteptai.

BALANŢĂ În weekend nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale, sentimentale, sunt bine aspectate. Dar, atenţie la cumpărături, limitează cheltuielile la strictul necesar! Astăzi găseşti motive de satisfacţie tocmai acolo unde credeai că o să ai probleme. Este sâmbătă, aşa că stelele indică un program de relaxare şi distracţii. Redu ritmul şi vei avea rezultate! Supraveghează-ţi, în acest weekend, cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, să investeşti utopic în propria imagine. De asemenea – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica, ca în zilele acestui weekend de martie, te indragosteşti uşor şi de cine nu trebuie, dar egoismul bine temperat te salveaza de deceptii!

SCORPION Acordă atenţie planului familiei. O perioadă favorabilă pentru interesele şi reuniunile de familie, sau un weekend plăcut cu prietenii. Pare că grijile au trecut, sau te-ai obişnuit cu ele! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Un fenomen meteo sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp! Pe total weekendul este o perioadă bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii!

SĂGETĂTOR În acest weekend trebuie să eviţi tensiunile şi nervii celor din jur. Îţi este destul de greu să te odihneşti. Trebuie să ocoleşti mediul toxic psihic, să te delimitezi şi să te relaxezi. Sâmbăta este, totusi, mai densă pentru că trebuie să pui cap la cap nişte date, informaţii, zvonuri care nu par a avea legătură, dar pentru tine înseamnă ceva. Adică juci rolul unui detectiv particular. Fără să faci parte din personajele Aghatei Christie, de exemplu Hercule Poirot, care îmi place atât de mult, ei bine, în acest weekend ascultă cu atenţie şi nu întrerupe persoanele care fac destăinuiri. Nici nu ştii câte poţi să afli, pentru că adevărul este întotdeauna dincolo de noi.

CAPRICORN Conjunctura este favorabilă unui dialog mai dificil, pe care l-ai tot amânat. Poate fi cu mama-soacră? Glumeam! Dar fii atent cu cine şi mai ales ce şi cum vorbeşti, dialoghezi, în weekend! Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, sigur, online. Duminica este zi de aranjat şi verificat garderoba pentru sezonul mai cald, care pare că se apropie, în sfârşit. Sigur, nu toată ziua, mai este timp şi de o discuţie, de o prăjitură cu o cafea şi poate şi de un film bun, tot pe net. Şi poţi începe să citeşti un roman-fluviu, sau să vezi un film nou pe Netflix ştiu că îţi plac ficţiunile istorice!

VĂRSĂTOR Un weekend al surprizelor. Dar, în acelaşi timp o perioadă favorabilă materializării proiectelor tale. Pe plan sentimental ai un adevărat geniu dramatic, poţi să iei un Oscar la minciunele! Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj, sau cu cineva din famile. Bunătatea caracteristică zodiei te face să crezi că e în avantajul tău. Oare chiar aşa să fie? Conjunctura, aspectele, îţi indică un weekend în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovadă de inspiraţie, atât în relaţiile de familie cât şi cu prietenii sau partenerii. În acest weekend nu ar trebui să faci mari cheltuieli.

PEŞTI Nu te lăsa pradă comodităţii provocată de vremea prea caldă pentru perioada din an. Sâmbătă ai o mulţime de idei pozitive care îţi pot fi şi utile. Duminică, o veste bună. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Sâmbăta aceasta evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Nu te lăsa invadat de interesele şi pretenţiile celor din jur. Refuză elegant! Repausul este poate, cea mai mare dintre încercări. Întotdeauna îţi faci programe peste programe şi duminică seara realizezi că nu ai avut timp. Nicio problemă! În acest weekend ai nevoie doar de repaos şi relaxare, dar şi de distracţie, de şampanie şi caviar. Ai ceva de sărbătorit, poate ziua ta de naştere şi lucrurile nu pot fi lăsate la voia întâmplării!