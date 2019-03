ROBOR explodează. Indicele a crescut din nou

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat miercuri la 3,13% pe an, de la 3,12% pe an marţi, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).





La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, scrie Agerpres. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 3,30% pe an, de la 3,31% pe an, iar ROBOR la 9 luni a coborât la 3,44% pe an, de la 3,45% pe an. Indicele ROBOR la 12 luni a fost cotat miercuri la 3,50% pe an, faţă de 3,51% pe an marţi.

