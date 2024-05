Actualitate Robert Trandafir, de la GUN Media, explică rețeta sa de business: „Fă rai din ce ai”







La momentul actual, sectorul de comerț electronic din România domină piața din Europa de Est, generând aproape 60% din vânzările țărilor din regiune. Vorbim, astfel, de o cifră de afaceri estimată la valoarea de 9,95 miliarde de euro pentru anul 2023. Sumă dintr-un total de 17,6 miliarde de euro, conform unui raport AMRO.

Este vorba despre un fenomen amplu, laborios, ce are în spate mai multe amănunte. Inflația din 2023, de exemplu, a făcut ca oamenii să își schimbe puțin comportamentul de achiziție și să fie mai prudenți. Pe de altă parte, marii jucători internaționali au intrat în România cu bugete mari de marketing digital. Iar la această categorie intră branduri precum SHEIN, TEMU sau Aliexpress. De asemenea, de menționat și că 2024 este anul în care Inteligența Artificială pătrunde în mai toate domeniile în orice domeniu.

Robert Trandafir și scopul GUN Media

Agenția GUN Media din România, fondată de Robert Trandafir, este un jucător important în domeniul marketingului digital. Pentru anul trecut, se raportează o cifră de afaceri de 4,5 milioane de lei. Ceea ce reprezintă o creștere cu până la 15% față de anul precedent. Această majorare se datorează consolidării relației cu clienții din portofoliu. Lansarea unui serviciu de email marketing și investiția într-un CRM integrat cu platforme social media, au jucat, de asemenea, un rol relevant în poveste.

Pe parcursul a aproape 11 ani de activitate, GUN Media a colaborat cu peste 400 de branduri și a încheiat anul 2023 cu un portofoliu de 85 de clienți activi. „Focusul nostru este să înțelegem ce se întâmplă din perspectiva progresului tehnologic, apoi extrem de important, să înțelegem provocările curente ale businessurilor cu care lucrăm și să oferim claritate prin ceea ce facem”, spune Robert Trandafir, CEO și fondator GUN Media în cadrul unui interviu pentru Infofinanciar.

Robert și echipa de la GUN reamintesc clienților că, indiferent de câte lucruri noi apar, sunt câteva care nu se schimbă. Acestea sunt teoria și traiectoria pe care merge echipa. La acest capitol, se face referire la produsele sau serviciile care trebuie să fie vândute și sunt audiențele de oameni care fie și le doresc, fie trebuie să afle de ele. „Rolul nostru este să producem legătura între ele prin canalele de comunicație digitale existente. Focusul nostru este să înțelegem ce se întâmplă din perspectiva progresului tehnologic, apoi extrem de important, să înțelegem provocările curente ale businessurilor cu care lucrăm și să oferim claritate prin ceea ce facem”, mai spune Robert Trandafir.

A nu visa, dar totuși

Asta se întâmplă acum, dar povestea GUN Media, un nume important al industriei la momentul actual, a început în urmă cu mai bine de un deceniu. De pe când acest concept de digital marketing cam părea ceva necunoscut prin România. „Eu nu avusesem curajul să visez la a fi antreprenor”, spune Robert Trandafir. „Am ajuns antreprenor pentru că nu mi-a dat nimeni salariul pe care mi-l doream și m-am hotărât să mi-l fac singur”.

Un gând comun în rândul celor ce-și doresc să pornească un business. Însă Robert pusese precauția în fața dorinței: „Energia asta m-a ajutat o perioadă”, mai spune el pentru Infofinanciar. „Dar după am simțit nevoia de educație. Veneam din postura de specialist SEO cu aspirații de expert în digital marketing, dar habar nu aveam cum se conduce și crește un business. O bună perioadă m-am uitat la alții cum fac și făceam și eu. Simțeam mereu că nu este de ajuns”.

Pe mai departe, a primat depășirea obstacolelor. Robert voia să afle, să știe mai multe despre un domeniu ce i se părea interesant, atractiv. Simțea că i se potrivește. „Am făcut apoi tot felul de cursuri scurte și ateliere de antreprenoriat până când mi-am făcut curaj în 2020 să încep un Executive MBA. Motivația a fost să aflu ce nu știu și să îmi pot crește încrederea în capacitățile personale de a crește. Cred cu tărie că limitele unui business stau în limitele vizionarului, așa că m-am hotărât să îmi depășesc mare parte din ele”.

Fă rai din ce ai prin frigider

După terminarea facultății, actualul CEO al GUN Media a fost angajat într-o agenție mică de webdesign. La momentul respectiv, el spune că avea un coleg pasionat de ceea ce înseamnă SEO tehnic. Mărturisește că i s-a părut „magnific” să poți face acțiuni prin site care pot avea beneficii în creșterea unui business. „M-am îndrăgostit de domeniu”, adaugă Robert Trandafir.

Însă, după cum se specifică mai sus, acesta voia ceva mai mult și începe, încet-încet, povestea GUN Media. „Sunt genul de antreprenor care gătește cu ce are în frigider. Pe scurt, cum nu mi-aș fi permis să recrutez o agenție de branding, am făcut singur partea asta. După ce m-am chinuit vreo 2 săptămâni să găsesc un nume cu care să rezonez, m-am uitat în domeniile pe care le dețineam”, povestește Robert.

Ei bine, cu doi ani înainte de momentul 2013, lansarea activității GUN Media, fondatorul își amintește faptul că îi ceruse unui prieten deținător de multe domenii .ro să îi ofere și lui un domeniu scurt, din trei litere. Asta fără a-i mai da apoi vreo importanță. . „Am înregistrat atunci gun.ro și am uitat că îl aveam. Când am ajuns să revăd lista de domenii, am avut un „AHA” și am zis: Gata, ăsta e. Gun.ro, îi pun cuvântul media lângă pentru că în viitor toată media va fi digitală și îi adaug slogan: „Țintim doar performanța”. Ca să reiasă ce fel de agenție suntem”, declară CEO-ul companiei pentru Infofinanciar.

În pluton

De-a lungul anilor, atenția echipei de la GUN Media a căzut pe domeniul e-commerce. Robert și colegii săi se concentrează pe dezvoltarea serviciilor oferite, să ofere soluții integrate pentru un număr mai mare de clienți. Dezvoltă de ceva timp serviciul de strategie de digital e-commerce, dar și email marketing, pe lângă SEO și PPC. De asemenea, se investește în continuare în dezvoltarea calităților echipei.

Iar cum Inteligența Artificială este pe buzele tuturor, mai ales în ceea ce-i privește pe oamenii ce activează în lumea această digitală, Robert Trandafir este de părere că înțelegerea e cheia. „Un lucru pe care îl spun adesea colegilor mei din agenție este că dacă se vor concentra exclusiv pe execuția perfectă a campaniilor, vor fi ușor înlocuiți de AI”, declară el. „În schimb, dacă se vor concentra pe a înțelege ce soluții sunt cele mai potrivite la nevoile de dezvoltare ale businessurilor pentru care lucrează și vor înțelege de ce au nevoie de fapt oamenii din spatele businessurilor, vor putea fi marketerii digitali ai viitorului: un fel de psihologi digitali pentru branduri”.

De asemenea, el spune că prezentul este implicat într-o „revoluție”, însă nu neapărat declanșată de evoluția IA, ci mai degrabă de dorința oamenilor de a înțelege mai bine domeniile digitale. „Din punct de vedere al nișei de business pe care activez cu Gun Media, cea de performanță în digital marketing, ne aflăm într-o perioadă de maturizare evidentă a pieței, caracterizată în primul rând de o creștere a educației atât a clienților cât și a agențiilor, de creșterea competitivității, de un număr mare de agenții, de o încetinire a cererii și, foarte interesant, de fuziuni și achiziții între agenții”.

„Cred că este perioada în care se vor detașa câțiva lideri de piață și restul vor rămâne în pluton”, declară Robert Trandafir.