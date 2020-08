„Nu am avut nicio problemă specială de sănătate, vreun simptom specific, până aseară, când am început să mă simt rău. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generală de slăbiciune și moleșeală. Dat fiind că starea de rău a continuat, dimineață, m-am prezentat pentru a fi testat. Din păcate, rezultatul este pozitiv. Am primit tratament pe care îl voi urma, bineînțeles. Mă simt mai bine, durerea de cap este tot mai scăzută, dar, desigur, trebuie să fiu atent și în zilele următoare.

Vă doresc tuturor multă sănătate, în primul și în primul rând!”, a scris Negoiță pe Facebook.

El i-a îndemnat pe cei cu care a interacținat în ultimele zile să fie atenți la eventuale simptome de boală și să se testeze dacă au suspiciuni că ar putea fi infectați cu noul coronavirus, scrie digi24.ro.

„Şi să ştiţi că, şi dacă nu voi fi pe teren în această perioadă, rămân activ aici, aşa cum ne-am obişnuit şi sunt permanent în contact şi cu colegii mei. În acest sens, fac un apel către cei care ştiu că am interacţionat în ultimele zile să fie atenţi la orice semn sau simptom şi chiar să se testeze dacă au suspiciuni că ceva ar putea să nu fie în regulă”, a transmis el.

Negoiță candidează pentru un nou mandat la primăria sectorului 3, în Alianţa București 2020, cu partidul fondat de Victor Ponta, Pro România.

Victor Ponta a spus că îl susţine pe Robert Negoiţă pentru Primăria sectorului 3, dar şi pentru Primăria Capitalei – atât în 2020, cât şi în 2024.

„Suntem într-o criză economică şi socială foarte asemănătoare cu cea din 2012 şi în plus avem o criză medicală fără precedent dar, mai rău ca în 2012, nu există nicio alternativă. Cred că toţi suntem prizonieri şi Bucureştiul e prizonier în bătălia «contra»; trebuie să votăm contra ciumei roşii, contra ciumei galbene care e mai rău ca ciuma roşie. (…) Ceea ce încerc împreună cu Robert şi cu oamenii care au venit în jurul Pro România şi al noului partid Bucureşti 2020, încercăm să venim cu o proiecţie pe termen mai lung” a afirmat Victor Ponta într-o conferință de presă la lansarea partidului.