Eficientizarea sistemului de colectare fiscală, prin informatizarea ANAF, precum și creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene sunt principalele provocări ale actualei guvernări. Consilierul prezidențial Cosmin Marinescu crede că aceasta este șansa dezvoltării comunităților locale, iar nu programele guvernamentale de tip PNDL care au fost promovate de PSD.

Într-un interviu acordat Hotnews, acesta a declarat că România are o mare problemă în materie de colectare fiscală. Potrivit spuselor sale, România se plasează pe ultimul loc în UE în ce privește veniturile atrase la buget, cu o pondere a veniturilor fiscale (inclusiv CAS) aflată la doar 26-27% din PIB și că ar fi nevoie ca acestea să crească, până la finalul guvernării PNL, cu 3-4 puncte procentuale, la 30 – 31%.

„În ceea ce privește eficiența ANAF, consider că eforturile au evoluat pe modelul stop & go – pornim reforma, oprim reforma. Or nu putem vorbi de creșterea structurală a capacității de administrare fiscală a statului decât dacă vom porni reforma și o vom ține accelerată până ajungem de destinație. Iar destinația în această privință înseamnă un sistem modern de administrare fiscală, care să fie bazat pe tehnologia informației, pe transparență și ușurință în funcționare, din care va avea de câștigat atât contribuabilul, cât și bugetul”, a declarat consilierul prezidențial.

Cosmin Marinescu a precizat că există o foarte mare așteptare, la nivel de contribuabil și în mediul de afaceri, de a vedea că relația dintre stat și cetățean beneficiază de mijloace moderne de plată și de comunicare.

Fondurile europene, soluție pentru problemele concrete

Pe de altă parte, Marinescu a precizat că fondurile europene trebuie privite ca sistem complementar bugetului, pentru modernizarea infrastructurii și a sistemului administrativ.

„Fondurile europene nu reprezintă scop în sine, ci instrument structural în rezolvarea unor probleme concrete. Prea mult au fost neglijate în guvernarea PSD investițiile în infrastructură, ori tocmai acestea trebuie să fie vârful de lance în modernizarea României. Să ne amintim experimentele eșuate marca PSD – fonduri suverane sau parteneriate iluzorii de tip public-privat. România nu își poate permite să nu valorifice fondurile europene. Ar fi un malpraxis financiar la adresa intereselor noastre de dezvoltare”, a precizat consilierul prezidențial.

În acest sens, Cosmin Marinescu a dat ca exemplu PNDL, program promovat de PSD, prin care s-au alocat, adesea discreționar și pe criterii politice, zeci de miliarde de lei din bugetul național, și ale cărui rezultate sunt discutabile. În opinia sa, anul 2020 este unul foarte important în ceea ce privește absorbția fondurilor europene, deoarece va arăta modul în care România încheie actualul exercițiu financiar, dar și cum ne vom raporta la viitorul cadru financiar multiannual al UE:

„Iar una din direcțiile importante merită să fie utilizarea fondurilor europene de către administrațiile locale, prin proiecte de investiții în dezvoltarea rețelelor de utilități, cum sunt cele de apă și canalizare. În această direcție, ministerul Fondurilor Europene a creat recent prin OUG cadrul de reglementare pentru implementarea unor proiecte de apă și canalizare pentru 650 de unități administrativ-teritoriale, proiecte în valoarea de 4,2 miliarde euro, pentru jumătate din județele țării. Aceasta este direcția care trebuie aprofundată și continuată în materie de fonduri europene”.

