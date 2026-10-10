HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

În weekendul 3–4 octombrie, cele douăsprezece bombardiere B-1B Lancer staționate la RAF Fairford, în Gloucestershire, au decolat în grabă spre bazele lor din Statele Unite. Versiunea oficială a fost cea a precauției de rutină. Donald Trump a vorbit despre o amenințare pe care a refuzat s-o descrie și a insistat că nu e mare lucru, iar Marco Rubio a explicat că Pentagonul își realocă în permanență resursele acolo unde e nevoie.

Oficiali americani și britanici au recunoscut însă, sub protecția anonimatului, că decizia a urmat unor informații specifice și credibile: operativi susținuți de Iran pregăteau lovituri cu drone împotriva avioanelor și militarilor americani chiar de dincolo de gardul bazei.

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HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

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