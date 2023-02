Reglare de conturi între oamenii lui Putin. Imaginile în care un important comandant rus dansează dezbrăcat au fost făcute publice

O înregistrare video în care un bărbat trecut de 50 de ani dansează gol în fața camerei a fost postată în mediul online. La descrierea acesteia se spune că bărbatul din imagini ar fi comandantul adjunct al forțelor terestre rusești, Aleksandr Matovnikov.

Imaginile cu comandantul armatei ruse au fost publicate pe un cont de Telegram asociat grupului Wagner. La mijloc ar fi vorba despre o reglare de conturi între oamenii lui Putin, iar distribuirea imaginilor ar fi o răzbunare a lui Progojin.

Imaginile în care Aleksandr Matovnikov dansează gol, jucându-se cu un prosop, au fost preluate de presa ucraineană, iar apoi distribuite pe toate rețelele de socializare. Imaginile au fost publicate după ce un avion rusesc a fost distrus în Belarus, așa că criticile nu au întârziat să apară. Printre îndatoririle lui Matovnikov se află și protejarea avioanelor Rusiei aflate în Belarus, însă internauții susțin că relația cu femeile ar fi mai importantă pentru generalul-locotenent.

„Iată-l pe generalul-locotenent Aleksandr Matovnikov, adjunctul comandantului-șef al forțelor terestre rusești și „Erou al Rusiei”. Așa sunt cei care conduc armata rusă.

Dar ceea ce este de fapt mai interesant este cine și de ce a aruncat cineva acel Kompromat. Îmi miroase a Progojin”, este mesajul care însoțește videoclipul în mediul online.

Behold, Lt. Gen Aleksandr Matovnikov, Deputy Commander-in-Chief of Russian land forces and “Hero of Russia”. That are the likes leading the Russian army.

But what is actually more interesting who and why somebody dropped that Kompromat. I smell a Prigozhin.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/nQ2ECLyoQ4

— (((Tendar))) (@Tendar) February 27, 2023