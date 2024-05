Monden Regizorul și producătorul Morgan Spurlock a murit la 53 de ani. Experimentul care l-a făcut celebru







Morgan Spurlock, regizor, producător și documentarist, a murit joi, în nordul statului New York, din cauza complicațiilor datorate cancerului. Morgan Spurlock avea 53 de ani și era cunoscut pentru documentarul „ Super Size Me ”, nominalizat la Oscar în 2004, în care și-a surprins propriile simptome psihologice și fizice determinate de consumul de produse McDonald's în fiecare zi, timp de o lună.

Familia lui Spurlock a confirmat moartea acestuia

„A fost o zi tristă, când ne-am luat rămas bun de la fratele meu Morgan”, spune Craig Spurlock, care a lucrat cu fratele său la mai multe proiecte. „Morgan a dat atât de mult prin arta, ideile și generozitatea sa. Astăzi lumea a pierdut un adevărat geniu creator și un om deosebit. Sunt atât de mândru că am lucrat împreună cu el.”

Spurlock a devenit cunoscut pentru „Super Size Me”, în care a condus un experiment care presupunea consumul doar de alimente de la McDonald's pentru o perioadă de 30 de zile. Regulile au inclus și stipulația că Spurlock nu ar putea refuza opțiunea „super-size” dacă i se solicită în timpul tranzacției.

De asemenea, realizatorul a făcut mai puține exerciții pentru a se potrivi cu activitatea fizică a americanului obișnuit. Până la sfârșitul experimentului, Spurlock, atunci în vârstă de 32 de ani, a susținut că se îngrăşase cu mai mult de 10 kilograme, nivelul său de colesterol crescuse considerabil, ficatul lui se deteriorase din cauza excesului de grăsimi, iar el se confrunta şi cu tulburări sexuale, depresie și disfuncție hepatică.

Documentarul „Super Size Me” l-a consacrat

„Super Size Me” a captat atenția publicului când a fost lansat în 2004, încasând 22 de milioane de dolari la box office-ul global și a stârnit o dezbatere despre modul în care industria fast-food încurajează alimentația deficitară în rândul publicului larg. McDonald's a eliminat opțiunea „super-size” în perioada de după lansarea „Super Size Me”.

Deși documentul este încă folosit ca asistent educațional în unele clase, la orele de sănătate școlară, el a stârnit, de asemenea, dezbateri asupra acurateței sale în anii de după.

Unele critici arată că Spurlock a refuzat să facă public jurnalul de dietă de la filmări.

În 2017, o parte din concluziile documentarului au fost puse sub semnul întrebării , după ce Spurlock a recunoscut că "bea alcool în mod regulat de la vârsta de 13 ani". "Nu am fost niciodată treaz mai mult de o săptămână în 30 de ani", a adăugat el.

Spurlock a realizat aproape 70 de filme

Născut pe 7 noiembrie 1970, în Parkersburg, West Virginia, Spurlock a fost crescut în credința metodistă, deși s-a identificat ca agnostic mai târziu, în viață. A absolvit un BFA în film la Universitatea din New York, în 1993.

În cei 13 ani care au urmat „Super Size Me”, Spurlock a înregistrat noi și noi succese cu compania sa de producție Warrior Poets, producând și regizând aproape 70 de filme documentare și seriale de televiziune. Lucrările ample ale lui Spurlock au fost alimentate de abordarea unor subiecte controversate și de actualitate.

Proiectele sale au acoperit aspecte precum războiul SUA din Afganistan („Unde în lume este Osama Bin Laden”), salariul minim și forța de muncă imigrantă („30 de zile”); susceptibilitatea consumatorilor la marketing (The Greatest Movie Ever Sold”); vânătoare de trofee și modificarea corpului („7 Păcate capitale”); îngrijirea bătrânilor și jocurile de noroc („Morgan Spurlock Inside Man”) și presiunea corporativă asupra fermelor de familie („Super Size Me 2: Holy Chicken!”).

Spurlock a spus că este „parte din problemă”, la #MeToo

În decembrie 2017, pe măsură ce mișcarea #MeToo a continuat să câștige teren, Spurlock a scris o postare lungă pe rețelele sociale în care spunea că este „parte din problemă”.

În postare, el a recunoscut infidelități în serie și a spus că a soluționat o acuzație de hărțuire sexuală din partea unui fost asistent. El a mai spus că a fost acuzat de viol în facultate. Postarea a pus capăt efectiv carierei sale de poducător de documentare a lui Spurlock, deoarece acesta a renunțat la Warrior Poets la scurt timp după.

În urma sa au rămas cei doi copii ai săi, Laken și Kallen; mama, Phyllis Spurlock; tatăl Ben (Iris); frații Craig (Carolyn) și Barry (Buffy); multiple nepoți și nepoți; și fostele sale soți, Alexandra Jamieson și Sara Bernstein.