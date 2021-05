Prințul Harry a continuat să lanseze bombe după bombe în timpul apariției sale în seria Apple TV +, The Me You Can’t See , care a fost difuzată vineri. Un astfel de comentariu s-a îndreptat către prințul Charles, sugerând tatăl său că nu are abilități de părinte li că i-a lăsat să „sufere”.

Expertul regal a declarat duminică pentru The Mail: „Bunica lui Harry spune că a luat totul foarte personal și este profund supărată de ceea ce a spus, în special comentariile sale despre părinții lui Charles (regina şi prințul Philip) și sugerând că tatăl său nu a fost bun, reproșându-i modul în care l-a crescut. A fost un moment foarte supărător pentru regină”, a subliniat expertul.

Regina, în vârstă de 95 de ani, a avut puterea să apară public după tot acest scandal declanșat de Harry

Regina Elisabeta a întâlnit echipajul navei militare în timp ce se pregătea să conducă o misiune în Marea Chinei de Sud. Între timp, Harry a dezvăluit lucruri din interiorul casei regale extrem de supărătoare. A vorbit că a făcut terapie patru ani pentru a-și reveni deoarece tot el a spus că se droga şi consuma alcool într-o noapte cât alții într-o săptămână.

El a recunoscut că a participat la sesiuni de terapie în perioada în care și-a întâlnit viitoarea soție. Prințul Harry a acuzat, de asemenea, familia regală de „neglijență totală” atunci când a cerut ajutor pentru problemele sale de sănătate mintală.

Harry este acuzat că nu-şi dorește cu adevărat o viaţă privată departe de presă

Dezvăluirile sale au fost întâmpinate cu critici severe, mulți spunând că deși Harry declara că își dorește o viața privată departe de ochii presei, tot el iese public şi împrăștie detalii personale atacând constant Casa Regală britanică.

Cu toate acestea, Oprah Winfrey l-a apărat spunând că există o diferență între confidențialitate și păstrarea tăcerii. Vorbind în cadrul unei emisiuni din SUA, realizatorul i-a spus: „Știi, cer intimitate și vorbesc tot timpul”, relatează Express.