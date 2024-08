Record bizar și inutil, la nivel mondial. Cât măsoară cea mai lungă limbă

O femeie din Texas, SUA, are cea mai lată limbă din lume (la femei). Limba lui Brittany Lacayo măsoară 7,90 cm (3,11 in) în punctul cel mai lat - adică mai largă decât un puc de hochei și aproape la fel de lată ca o carte de credit. Limba ei este cu 2,5 cm mai lată decât lungă, atunci când se măsoară lungimea de la vârf la mijlocul buzei superioare închise.

7,90 cm este aceeași dimensiune ca și lungimea medie a întregii limbi a unei femei, măsurată de la epiglotă (un lambou de cartilaj din spatele limbii).

Brittany Lacayo from the USA has been verified as having the world's widest tongue at 7.90 cm (3.11 in) 😝 pic.twitter.com/32UqA7lj4U

