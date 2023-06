Rebeliunea Wagner. Conflictul din Rusia nu s-a încheiat. Evgheni Prigojin ar putea fi ucis în Belarus, spun experții militari

Specialiștii militari au stat cu ochii pe evenimentele din Rusia de sâmbătă, 24 iunie. Aceștia avertizează că pericolul nu a trecut, precizând că este imposibil ca această revoltă rară să dispară atât de repede fără consecințe în viitor. Spiritele s-au calmat în urma unui acord încheiat între președintele Belarusului Aleksandr Lukașenko și liderul grupării de mercenari Evgheni Prigojin.

Șeful de stat din Belarus i-a promis azil politic lui Prigojin și potrivit unor surse, liderul grupării Wagner ar fi pornit deja spre statul aliat Rusiei în războiul din Ucraina. Deși pare că acesta a scăpat nevătămat, experții militari susțin că la mijloc ar putea fi vorba despre o capcană.

Sâmbătă seara, șeful grupării Wagner a fost de acord să părăsească Rusia pentru țara vecină Belarus, în urma unei înțelegeri intermediată de președintele belarus Alexander Lukașenko. Din acestă înțelegere face parte și retragerea grupării de mercenari și oprirea marșului spre Moscova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunțat că acuzațiile penale la adresa lui Evgheni Prigojin vor fi retrase, iar mercenarii Wagner nu se vor confrunta cu nicio acțiune judiciară pentru rolul lor în insurecție. În schimb, ei vor fi obligați să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării, mișcare pe care liderul grupării Wagner a respins-o în urmă cu doar câteva zile.

Prigojin a susținut sâmbătă că acțiunea grupării de mercenari nu este o lovitură de stat, ci un marș al dreptății. Declarațiile sale nu au liniștit oficialii de la Moscova, ci din contră, ei au susținut că șeful mercenarilor încearcă o „lovitură de stat înscenată”.

Evgheni Prigojin, înainte de a începe marșul dreptății spre Moscova, a acuzat Ministerul rus al Apărării că a atacat cu rachete taberele mercenarilor Wagner. Informațiile au fost negate de reprezentanții instituției. Vladimir Putin a acuzat gruparea de trădare și a promis că cei răspunzători pentru evenimentele de sâmbătă din Moscova vor plăti.

Toate semnele indicau o iminentă confruntare armată în capitală. Spre seară lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Brusc, revolta mercenarilor a fost oprită, în urma unui acord cu Belarusul.

În acordul dintre Prigojin și Lukașenko, liderul grupării a primit azil în Belarus, iar mercenarilor li s-a promis că nu vor suferi consecințe juridice, dacă semnează un contract cu Ministerul rus al Apărării. Cu toate acestea, specialiștii militari susțin că multe lucruri rămân neclare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat sâmbătă că „nu poate răspunde” ce poziție va ocupa Prigojin în Belarus. Nici liderul mercenarilor a oferit puține detalii despre acordul său de a opri înaintarea spre Moscova.

Maiorul Mike Lyons, din armata americană, susține unii mercenari sunt loiali liderului lor și nu țării sau misiunii cu care au fost însărcinați. Cel mai probabil, mulți se vor retrage din grupare dacă vor fi nevoiți să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării.

Pericolu nu a trecut pentru liderul mercenarilor Wagner, spun experții, chiar dacă el a acceptat acordul propus de președintele din Belarus. Jill Dougherty, fost șef al biroului de la Moscova al CNN și un expert de lungă durată în afacerile rusești, susține că Vladimir Putin nu îi iartă pe cei care l-au trădat. Liderul mercenarilor ar putea să cadă într-o capcană și să fie ucis în statul vecin.

„Putin nu iartă trădătorii. Chiar dacă Putin spune: ‘Prigojin, te duci în Belarus’, el este tot un trădător și cred că Putin nu va ierte asta”, a declarat Jill Dougherty. Ea susține că este posibil ca liderul grupării Wagner să fie ucis în Belarus. Atâta timp cât are parte de sprijin, Prigojin este „o amenințare, indiferent unde se află”, a spus expertul pentru CNN.

Mai mulți experți susțin că, deși confruntarea a luat sfârșit, președintele rus pare slab acum în fața poporului său, dar și în fața dușmanilor. Acest lucru ar putea reprezenta un risc dacă există rivali în interiorul Kremlinului care văd o oportunitate de a submina poziția lui Putin.

„Dacă aș fi în locul lui Putin, aș fi îngrijorat de acei oameni de pe străzile din Rostov care îi aclamă pe cei de la Wagner când pleacă”, a declarat Dougherty.

Fosta șefă a biroului de la Moscova al CNN a comentat și imaginile în care mulțimea îl aplaudă pe Evgheni Prigojin, când acesta pleacă din Rostov pe Don. Vehiculul s-a oprit când un individ s-a apropiat și i-a strâns mâna lui liderului grupării Wagner.

„De ce rușii obișnuiți de pe stradă aclamă oameni care tocmai au încercat să dea o lovitură de stat? Asta înseamnă că poate că îi susțin sau că le plac. Orice ar fi, este o veste foarte proastă pentru Putin”, a spus Dougherty.

Apparent footage of Prigozhin leaving the military HQ in Rostov. Toodleloo, folks. pic.twitter.com/SWlSZKwDsK

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023