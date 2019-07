Simona Halep a ținut un discurs emoționant după ce a devenit campioană la Wimbledon. Cea mai bună jucătoare de tenis din România a spus că și-a îndeplinit un vis. A realizat un obiectiv la care, ani de zile a visat și mama sa.

„Nu am jucat niciodată mai bine. A fost cel mai bun meci făcut de mine. Nu am cuvinte să explic ceea ce simt. Am avut multe emoții înaintea meciului, dar am știut că nu e timp de așa ceva și am intrat pe teren și am dat tot ce am avut mai bun.

Este ceva incredibil. Este visul mamei mele. Mi-a zis că dacă vreau să fac ceva în tenis trebuie să joc o finală la Wimbledon. Mulțumesc mult mamă. A fost una dintre principalele motivații ale turneului, faptul că voi fi membru al clubului pe viață”, a spus Halep.

