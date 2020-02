Ironiile se țin lanț, iar unul dintre contestatari este deputatul PMP, Robert Turcescu.

„Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor – Irina Rimes, cântăreață.

Intram intr-o noua etapa. Scapa cine poate!”, a scris, vineri, pe pagina sa de Facebook, Robert Turcescu.

Demna de consemnat este și reacția realizatorului TV, Victor Ciutacu: „Liberalii ar trebui să mute ziua partidului de 1 mai. Pentru că guvernul ăsta e făcut pe principiul UNU’ MAI PROST (după caz, HOȚ) CA ALTUL. Fetița asta nu are nici o vină că are creierul cât o ghindă mică. Nici măcar cei care o promovează.

Scot bani de la fraieri și snobi pe spinarea ei, mănâncă și ea o pâine albă și pufoasă, umblă liberă prin UE, în fine. Da’ să ajungi s-o pui ambasador cultural, zău, asta numai fondatorului OTV Suceava, ajuns ministru al culturii, putea să-i treacă prin bostan. Altfel, după ce Vulpița și consortul au penetrat în triumf comisia parlamentară de agricultură, mai lipsea doar contraponderea guvernamentală din trustul rival”.

Irina Rimes este o cântăreață și o vedetă de televiziune care a câștigat un concurs de talente și a făcut parte din juriul de la ”Vocea României”, de la Pro TV.

Te-ar putea interesa și: