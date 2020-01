Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a reacționat după mesajul postat pe Facebook de primarul orașului Târgu Mureș, Dorin Florea. Edilului i se cere demisia, din cauza afirmațiile conform cărora cuplurile care vor să aibă copii ar trebui să îndeplinească mai multe condiții.

„Sa ne fereasca Bunul Dumnezeu de asa specimene in politica!

Inca nu si-a dat demisia? Nici nu i s-a retras sprijinul politic???

In orice stat civilizat, dupa o asa declaratie, zbura din functie in secunda 2 daca nu isi prezenta demisia!

P.S. copilul meu s-a nascut cand eram studenta la doctorat la Yale Law School, SUA, deci cu siguranta nu indeplineam conditia cu locul de munca! Cat despre varsta ?? nu stiu .. 28 o fi acceptabil in acceptiunea acestui primar??

Fereste Doamne tara de asa lideri politici precum acest domn primar!”, a scris Birchall pe Facebook. Mesajul postat de Dorin Florea suna astfel:

”ADUCEREA PE LUME A UNUI COPIL AR TREBUI SA FIE O MARE RESPONSABILITATE INTR-UN STAT CIVILIZAT

