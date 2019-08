„Nu pot fi de acord cu aceste jigniri. Vreau să spun că am am fost premierul cel mai jignit din România, poate pentru că am fost femeie, nu înțeleg acest lucru. Nu înțeleg aceste jigniri, mai ales că ele vin din partea bărbaților. Mă întreb dacă așa se comportă cu partenerele lor, așa se comportă cu prietenele, cu soțiile. Putem avea o discuție civilizată și cred că la acest standard trebuie să ne raportăm, nu am să răspund celor care vin cu tot felul de jigniri și cu tot felul de cuvinte grele, cu această violență verbală. Eu cred că nu asta caracterizează poporul român și dacă ei cred că așa câștigă mai mult și că venind cu aceste jigniri și dezinformări sunt mai puternici, eu le spun că se înșală. Cred că aceasta dovedește calitatea lor și dacă ne judecă pe noi, prima dată trebuie să uite în oglindă și să vadă cum sunt ei pentru că în momentul în care vii cu astfel de jigniri… citeam astăzi un nou membru în politică, a dus niște aprecieri și niște expresii greu de calificat”, a spus Viorica Dăncilă.

De asemenea, Dăncilă a mai spus că sunt unii care din dorinţa de a câştiga capital politic, uită de cei şapte ani de acasă.

„Dacă ei reprezintă viitorul României sau un exemplu pentru copiii noștri, acest lucru va fi, cred eu, foarte rău pentru toți românii. Din dorința de a câștiga capital politic, uneori uită de cei 7 ani de acasă și acest lucru este valabil în orice domeniu, fie că vorbim de politică, de alte domenii, e greu de acceptat. Cred că trebuie să ne întoarcem la respect. Nu o să mă vedeți pe mine jignind pe cineva, nu o să răspund la așa ceva”, a mai spus premierul, potrivit realitatea.net

Te-ar putea interesa și: