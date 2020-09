Sunt și am fost toată viața un om al faptelor. Ca politician, am fost mereu atras de lucruri concret, am propus în permanență proiecte realizabile și am urmărit îndeaproape finalizarea lor. Apoi, ca Primar, am avut șansa să mă pot implica activ, să pun umărul la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat locuitorii Sectorului 6.

Paulo Coelho spunea că ”Lumea se schimbă prin exemplul tău, nu prin opinia ta”. Astfel, mi-am dorit, și în mare parte am realizat ca Sectorul 6 să fie un exemplu de urmat pentru alte administrații, iar cetățenii să fie mândri de sectorul lor.

Pentru că, dincolo de vorbe, dincolo de promisiuni, dincolo de culori și ambiții politice, dincolo de opinii sau divergențe, un primar este și va fi judecat prin realizările sale. Doar acestea pot da măsura capacității, priceperii și implicării sale.

Și, ca să vă prezint concret, una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat Sectorul 6, până în vara anului 2016, a fost absența unei viziuni coerente pentru reabilitarea termică a blocurilor.

Mi-am asumat această mare provocare încă de la începutul mandatului și, alături de echipa mea, am demarat cel mai amplu proiect de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din România.

Voi continua să reabilitez zeci de mii de apartamente anual, astfel încât costurile de întreținere pentru fiecare familie să fie cât mai reduse.

Și voi continua să muncesc, până la reabilitarea tuturor blocurilor din sectorul nostru, înscrise în acest program european.

Un bloc reabilitat înseamnă mai mult decât izolare termică, înseamnă un spațiu modern și confortabil.

Mi-am propus ca transformarea mediului de locuit să fie una integrată și să sporim confortul oamenilor. Principiul de la care am plecat cu acest proiect este că atât în apartament, cât și în jurul blocului, trebuie să te simți acasă.

În acest sens, am amenajat grădinile blocurilor, aleile, trotuarele, parcările și spațiile de recreere din jurul acestora.

Voi continua modernizarea tuturor grădinilor de bloc, transformându-le astfel în oaze de verdeață și voi extinde modernizarea iluminatului public și arhitectural pentru toate spațiile publice aflate în administrarea Primăriei Sectorului 6.

După cum vedeți, lucrurile se mișcă în direcția bună. Ele nu se vor opri aici. Voi continua să fac lucruri bune pentru Sectorul 6, voi continua proiectele începute, voi asculta în continuare vocea oamenilor și vom demara proiecte noi.

Am încredere că oamenii din Sectorul 6 apreciază direcția bună în care ne îndreptăm și, pe 27 Septembrie, vor vota omul de care are nevoie sectorul pentru a continua lucrurile bine făcute.