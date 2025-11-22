Răzvan Tătaru, Antibiorice Iași „Împlinim 70 de ani de inovare”

Anul 2025 marchează pentru Antibiotice Iași o etapă importantă de consolidare și modernizare. Compania a semnat recent, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, un contract de finanțare de 75 de milioane de euro pentru implementarea proiectului „Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”, finanțat prin Programul Sănătate - Prioritatea 9.

Acest proiect va crea o infrastructură modernă de producție pentru medicamente esențiale și va sprijini sistemul românesc de sănătate, contribuind în același timp la autonomia strategică a Uniunii Europene în domeniul farmaceutic - o direcție cu impact pe termen lung. Antibiotice Iași a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru investiții semnificative în dezvoltarea și producția de medicamente critice”.

