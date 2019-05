Sub ochii tatălui, Răzvan s-a umplut de glorie în Grecia

Lucescu Jr. a pus monopol pe fotbalul elen. Românul a câștigat și Cupa, după ce a defilat triumfător în campionat.





Răzvan Lucescu (50 de ani) a izbutit, cu PAOK Salonic, să oprească hegemonia marilor cluburi din Atena. Alături de „vulturi”, fiul lui Mircea Lucescu a reușit un sezon cum rar se mai vede în fotbal: titlul, Cupa și zero înfrângeri! Astfel, 2019 este anul în care Răzvan Lucescu a cules laurii în fotbalul din Grecia. PAOK a bifat, în sfârșit, un nou titlu de campioană (al trilea din istorie), după o pauză de 34 de ani. A fost aproape de acest succes și în 2018, dar a scăpat trofeul după mai multe „meciuri” pe la Comisii.

„Această Cupă era mereu într-un colț al minții”

Sâmbătă, PAOK a realizat „dubla”. Și-a trecut în cont și Cupa Greciei, după ce a trecut, pe Stadionul Olimpic din Atena, de AEK, scor 1-0. Este, așadar, primul event din istoria clubului din Salonic şi a treia Cupă a Greciei la rând (dintre cele șapte, în total), ultimele două venind sub comanda lui Lucescu junior. „Nu există decât un singur cuvânt care exprimă starea mea în acest moment. Fericire! Acum simt ceva ce nu am putut simți după ce am cucerit titlul, pentru că această Cupă era mereu într-un colț al minții. O seară specială pentru PAOK, pentru fani. Ne-am atins ținta, eventul și un campionat fără înfrângere”, a declarat Răzvan Lucescu, după festivitatea de premiere de sâmbătă seară. De acum înainte, planurile lui Răzvan cu „vulturii” sunt mari. Antrenorul român vrea cu orice preț să obțină calificarea în grupele UEFA Champions League, ceea ce pare a fi pentru el provocarea carierei.

Contract prelungit, salariu pe măsură

Până atunci, va trebui, însă, să triumfe în turul trei preliminar al întrecerii, în sezonul viitor. Răzvan Lucescu a devenit o legendă a clublui din Salonic, și, automat, unul dintre preferații excentricului patron al lui PAOK, Ivan Savvidis. Finanțatorul „alb-negrilor” l-a convins pe Răzvan să rămană la echipa sa, mai ales că în ultima vreme s-a tot vehiculat plecarea românului. Recent, a bătut palma cu Savvidis în vederea noului contract, deși actualul acord al fostului selecționer cu PAOK expira în 2020. Lucescu va primi şi o mărire de salariu, astfel că va ajunge la 800.000 de euro pe sezon, iar contractul i-a fost extins până în 2021.

„Il Luce” a fost prezent la sărbătoare

Chiar dacă meciul de la Atena s-a disputat cu porțile închise, Mircea Lucescu (73 de ani) a văzut pe viu noua performanță a fiului său. „Răzvan m-a depășit cu acest event, pe care ar fi trebuit să-l câștige de anul trecut. Am venit special pentru el. Am vrut să-i fiu alături, deși știe că fotbalul e o muncă pentru unul singur. E foarte important ce a reușit, îl felicit ca tată. Vreau să realizeze ce înseamnă acest succes pentru mine, pentru familia lui, pentru PAOK. E extraordinar ce s-a întâmplat și sper să continue și sezonul viitor. Am cucerit multe trofee în carieră și îi doresc lui Răzvan să repete asemenea momente”, a delcarat „Il Luce”

Liviu Dragnea, declaratii fara precedenet: Visul lui e sa ma vada in PUSCARIE

Pagina 1 din 1