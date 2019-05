Anchetatorii au făcut lumină în cazul morții lui Răzvan Ciobanu. Verificările au demontat informațiile știute până acum

În urma verificărilor pe care le-au făcut, anchetatorii au stabilit că designerul Răzvan Ciobanu a murit duminică seară, undeva în intervalul 20.00-22.30.





Răsturnare de situație în cazul morții lui Răzvan Ciobanu! După mai bine de două săptămâni de la moartea designerului, iată că anchetatorii fac lumină în acest caz. În aceste săptămâni s-a crezut că Răzvan Ciobanu a murit în dimineața zilei de luni, a doua zi de Paște. Anchetatorii au dezvăluit la ce oră a murit, de fapt, creatorul de modă.

Potrivit jurnaliștilor de la Observator, moartea lui Răzvan Ciobanu s-ar fi produs duminică seara, în intervalul 20.00-22.30, adică mult mai devreme decât se bănuia.

Anchetatorii au stabilit intervalul orar în care ar fi murit Răzvan Ciobanu după ce au analizat telefonul mobil al victimei și rețelele de telefonie mobilă din zonă.

Chiar dacă Răzvan Ciobanu a murit în accident seara, apelul la 112 a fost făcut la ora 4 dimineața.

Acum câteva zile, avocata Laura Vicol a declarat că au fost audiate foarte multe persoane în dosarul morții creatorului de modă.

„S-au făcut audieri, se vor face și în continuare. Am propus și o listă cu persoane pe care eu solicit să fie audiate și, sinceră să fiu, sunt convinsă că îmi va fi admisă această cerere și voi participa în calitate de avocat la toate aceste audieri care urmează să aibă loc. Multe persoane au fost deja audiate. Minim 10 persoane au fost deja audiate. Am pus la dispoziția Parchetului toate informațiile pe care am reușit să le strâng și credeți-mă că nu sunt puține.”, a precizat Laura Vicol la România TV.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit, în a doua zi de Paște, într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit creatorul de modă nu se afla în proprietatea acestuia. Trupul neînsuflețit al designerului a fost depus, marți, la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi, 2 mai 2019. Moartea acestuia a lăsat în urmă foarte multe semne de întrebare.

