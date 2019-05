Se adâncește misterul din jurul morții lui Răzvan Ciobanu. Noi detalii în anchetă

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit luni dimineața în urma unui accident de mașină. Acțiunile sale din ultimele ore din viață ridică mari semne de întrebare și anchetatorii au luat în calcul și ipoteza unei crime.





Răzvan Ciobanu a murit luni dimineața. Acesta a mers la mare pentru a petrece vacanța de Paște. Conform unor martori, Răzvan ar fi fost văzut la un festival de muzică electronică. Așa s-a crezut că a plecat de la concert pe drumul morții. Nimic mai fals. În ziua de duminică, Răzvan se afla la o terasă din Constanța, alături de un grup restrâns de prieteni.

Ultima imagine cu Răzvan în viață AICI.Răzvan Ciobanu nu a plecat din club, atunci când și-a găsit sfârșitul, pe un drum din comuna Săcele (Constanța). Un martor prezent la fața locului a povestit cu lux de amănunte că Răzvan Ciobanu a participat la acel festival de muzică electronică în noaptea de sâmbătă spre duminică. Acesta a fost foarte agitat și nu a putut sta locului. Duminică noaptea el nu a mai venit acolo, în schimb o parte din prietenii lui au venit.

„Răzvan a stat la o masă rezervată de Cercel, care a plătit prin cont suma de 14.000 lei înainte cu câteva zile. Suma a reprezentat consumația pentru 20 de persoane. Grupul Cercel a venit sâmbătă, pe 27.04, în jurul orei 24:00, și a deschis o notă la ora 0:33, pe data de 28.04. Duminică, la 15 minute după ce au ajuns, lui Cercel i s-au dat 20 de brățări pe care scria Saturday – 25 pentru cei de la masa lui, iar el le-a dat cui a vrut.

Un ospătar l-a văzut pe Ciobanu, dar n-a stat, a tot ieșit și a intrat de mai multe ori în acea noapte, și, la un moment dat, nu s-a mai întors. La un moment dat, dimineața târziu, au plecat toți de la masă și nu s-au mai întors a doua seară, doar câțiva, dar Ciobanu nu era printre ei”, au a spus martorul, conform cancan.ro.

Conform rezultatelor preliminare făcute de legiști, fostul designer se afla sub influența unor substanțe interzise în momentul morții. Totuși, se exclude posibilitatea ca acesta să le fi consumat la festivalul de muzică, pentru că duminică seara el nu a mai venit la festival și din cauza faptului că sunt controale foarte severe la acest tip de evenimente.

„Există o strânsă colaborare cu toate autoritățile care se ocupă de aceste lucruri, trafic, consum etc. La acel festival e aproape imposibil să consumi droguri. Sunt acțiuni în fiecare seară în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog de la Constanța. În plus, la analizele lui Răzvan a reieșit că a consumat mai multe tipuri de droguri, dar nu și alcool.Iar acest fapt întărește ceea ce se cunoaște deja: consumatorii de droguri nu beau și alcool. Or, din acest motiv, patronii de astfel de festivaluri, cluburi, nu au interes să permită dealeri de droguri în incintă și se luptă cum pot să-i țină departe. Proprietarii au interesul să vândă alcool și sucuri, din aceste vânzări trăiesc, ceea ce explică și controalele corporale și de securitate la intrările în aceste locuri”, a precizat aceeași sursă autorizată.

Răzvan Ciobanu a murit în a dua zi de Paște în urma unui accident rutier în localitatea constănțeană Săcele. Mașina de teren a creatorului de modă a mers pe lângă carosabil aproape un kilometru. Conform ancehtatorilro, se pare că creatorul de modă nu purta centura de siguranță, deoarece trupul său a fost găsit în afara mașinii.

