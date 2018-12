Răzbunarea Olguţei. Cei mai aprigi duşmani au fost loviţi în plin. DOVEZILE SUNT CLARE

Lia Olguța Vasilescu iese la atac, făcând referire la fosta administrație a Craiovei, care „a aruncat bani pe fereastră” pentru niște autobuze care „nu au funcționat niciodată”.





Vasilescu a scris pe Facebook o postare în care explică situația parcului auto din Craiova, precizând că în perioada în care a ajuns primar a fost nevoită să preia procesul achiziției de autobuze noi și să plătească împrutul vechi degeaba.

„Haideți sa ne amintim... Când am venit la primărie, situația parcului auto era cea menționata in articolul de mai jos: trebuia sa plătim banii pentru împrumutul luat de fosta administrație pentru autobuze care nu au funcționat niciodată, in unele cazuri. Am făcut o licitatie pentru autobuze noi, fără a mai contracta vreun împrumut, nevoită fiind sa îl plătesc pe cel luat de predecesor degeaba. Menționez ca, in mandatul meu, Primăria Craiova nu s-a împrumutat măcar cu un leu pentru nimic, nu așa cum spune unul care a împrumutat bani sa arunce cu ei pe fereastra. Actuala administratie a făcut proiecte pe fonduri europene pentru a achiziționa autobuze și tramvaie noi. Practic, absoarbe tot ce e dedicat Craiovei pe fonduri europene, din păcate banii UE disponibili nefiind suficienți pentru nevoia parcului auto din Craiova. In plus, a făcut un împrumut pentru a lua autobuze și tramvaie pana la numărul necesar transportului urban”,a scris Olguța Vasilescu.

