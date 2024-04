EVZ Special Războiul mondial și scandalul național. Hai live cu Turcescu la 12:00







Războiul mondial și scandalul național. Hai live cu Turcescu la 12:00

Maestrul Ion Cristoiu dialoghează cu Robert Turcescu despre situația complicată în care s-a ajuns după atacul iranian asupra Israelului. Ce urmează? Care sunt consecințele?

Pe plan intern e pusă in discuție situația politică bizară, generată de absența confruntărilor politice in cel mai important an electoral al ultimelor decenii.

Care sunt explicațiile aflați la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA si pe pagina de Facebook evz.ro. HAI Live, cu Turcescu!