24 februarie

Războiul hipersonic. ”Glide Breaker” poate intercepta ”Vanguard”. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 24 februarie s-au născut Wilhelm Grimm, Giovanni Pico Della Mirandola, Michel Legrand, Alain Prost, Sir Cyril Arthur Pearson, Harry Brauner, Marga Barbu, Nicolae Martinescu, Nicolae Tăutu.

După o perioadă mai mare, numai de muncă, iată o nouă sărbătoare în calendarul poporului român: Dragobetele. Sărbătoare fixă, se celebrează la 24 februarie. Peste veche sărbătoare dacică, creştinii au aşternut: „întâia şi a doua aflare a capului mergătorului înainte şi botezătorului Ioan”. Sărbătoare să fie…

Dragobetele, Drăgostiţele, Logodna paserilor, Cap de primăvară este un reper al primăverii, de o vechime considerabilă, poate chiar de la primii locuitori ai Europei. Aceiaşi sărbătoare o au mulţi europeni vechi. Să amintim numai de comercialul Sf. Valentin care s-a reimportat în Europa din puternica Americă, marele licurici!

Unii autori afirmă că este o veche sărbătoare feminină, poate din matriarhat, din comuna primitivă, când femeile îşi alegeau perechea, bărbatul, se pare că numai pentru un an de zile.

Pentru echilibrul naturii, siguranţa conceperii şi fecunditatea recoltelor şi a animalelor domestice, femeile şi bărbaţii trebuie neapărat în această zi „să se atingă”. Să se echilibreze energiile şi să coopereze la bunul mers al vieţii, al universului domestic, ţărănesc. De aici: ”Dragobetele sărută fetele”!

Ca denumire, Dragobetele este clar foarte recent, istoric vorbind, de provenienţă slavonă evidentă. Straturi, peste straturi, peste alte obiceiuri şi tradiţii europene. Sunt multe obiceiuri. Căutaţi-le, împărtăşiţi-vă din energia originară a poporului nostru! Această energie curată vă înzdrăveneşte şi vă dă puteri. Aceasta este Calea!

Ceea ce doresc să demonstrez, cât m-o mai ţine bunul Dumnezeu în viaţă, este că, „ariile exterioare fiind conservatoare”, folclorul nostru vechi, arhetipurile, sunt vechi europene. Şi alţii, înaintea mea, eu sunt doar un amărât de astrolog sărac, academicieni, profesori, istorici, politicieni s-au obosit să demonstreze acest lucru. Şi sper că se va continua…

Suntem, noi, românii, poate printre singurii din Europa, care păstrează obiceiurilor primordiale europene. Folclor pe cale de dispariţie, sub presiunea kitschului cultural. Nu trebuie să ne batem joc, să ne tăiem singuri rădăcină şi să ne uscăm încercând alte căi.

Dar altceva doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți. Din sursele mele. Cursa înarmărilor a mai crescut cu un nivel.

De Crăciunul trecut, ministrul de război rus, (ministrul apărării) Sergei Kuzhughetovici Șoigu, i-a raportat lui Vladimir Vladimirovici Putin, care era vesel ca Hitler când i s-a arătat tancul ”Tiger”, ca Rusia posedă o armă reactivă hipersonică, adică de 27 de ori viteza sunetului. Racheta se numește ”Vanguard” și are combustibil solid de o compoziție strict secretă. Bătaia lui Vanguard este de aproape două mii de kilometri și poate executa manevre evazive rapide și imprevizibile ca să scape de eventualele rachete de interceptare, gen Patriot. La momentul respectiv nu exista, în lume, un sistem de interceptare al lui Vanguard.

Supremația lui Vanguard a durat câteva luni de zile. Ieri, purtătorul de cuvânt DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a ținut o conferință de presă, împreună cu Eileen Drake, CEO la Aerojet Rocketdyne. ”Stars and Stripes” spune că DARPA este în posesia unui prototip experimental (nu este pleonasm?) numit Glide Breaker. Rachetă de interceptare, de apărare, tot cu combustibul solid, care poate dezvolta uimitoarea viteză de 35 de ori viteza sunetului. Deci, mai rapid decât Vanguard.

Ziarul DOD dă de înțels că mai sunt multe de făcut, după cum a declarat Eileen Drake de la Aerojet Rocketdyne: „Our team is proud to apply our decades of experience developing hypersonic and missile propulsion technologies to the Glide Breaker program.” Glide Breaker a fost pus pe planșeta de proiectare in anul 2012 și au început construcția în anul 2018. Paranoia și secretomania rusească nu spun când au început proiectarea și construcția Vanguard.

În prostia mea, am râs, armele astea hipersonice au ceva bun, ca eutanasia. Nu le auzi când vin, nu știi ce te-a lovit. Să ne amintim de teroarea care a domnit în Londra în timpul WW2, când era bombardată cu rachetele subsonice V-1, germane. Se auzea zgomotul motorului reactiv, un turboreactor, tot mai distinct și mai aproape, apoi, brusc, liniște. După câteva secunde, o explozie groaznică. Destui britanici au încetat atunci din această viață din cauza terorii, au făcut infarct.

Dar este Dragobetele, sărbătoarea iubirii! Acum mă gândesc cu mintea mea de pustnic sărac că iubirea adevărată şi permanentă nu are nevoie de o sărbătoare anume, decât din punct de vedere negustoresc, comercial! Poate fi şi un prilej pentru cei timizi să-şi ia inima în dinţi şi să… vorbească, să spună, să mărturisească!

Sărbătoriţi iubirea în fiecare zi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, pentru că timpul trece şi mâine este, în definitiv, o altă zi!

