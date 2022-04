Războiul din Ucraina. ONU poartă „discuții sincere” cu Rusia. Belarus anunță noi exerciții militare. Moldova, următoarea țintă? VIDEO/UPDATE

UPDATE 7: Rusia și Belarus vor organiza un antrenament comun al forțelor aeriene și al apărării aeriene în perioada 26-29 aprilie.

Ministerul belarus al Apărării a anunțat că va organiza exerciții comune cu forțele armate ale Rusiei pentru a îmbunătăți interacțiunea dintre organismele de control al aviației și apărării aeriene.

UPDATE 6: Consilierul politic al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky crede că Republica Moldova este următoarea țintă a ocupanților ruși.

„Rusia vrea să destabilizeze regiunea transnistreană și insinuează că Moldova ar trebui să aștepte „oaspeți”.

Vești proaste: dacă Ucraina cade mâine, trupele rusești vor fi la porțile Chișinăului.

Vești bune: Ucraina va asigura cu siguranță securitatea strategică a regiunii. Dar trebuie să lucrăm ca o echipă”, a transmis consilierul Mykhailo Podolyak.

UPDATE 5: Exploziile misterioase din Transnistria, un teritoriu separatist controlat de Rusia în Republica Moldova, au stârnit temeri că conflictul din Ucraina s-ar putea extinde. Rusia are aproximativ 1.500 de soldați bazați în Transnistria, care se învecinează cu Ucraina și s-a desprins de Moldova într-un scurt război în 1992.

În cazul în care Rusia consolidează Transnistria, aceasta ar putea permite forțelor sale să avanseze dinspre vest spre Odesa – un oraș-port de importanță strategică. Înaintarea sa asupra orașului dinspre est a fost blocată de trupele ucrainene.

Vineri, un general rus de rang înalt, Rustam Minnekayev, a declarat că „controlul asupra sudului Ucrainei este o altă cale de ieșire spre Transnistria, unde există, de asemenea, cazuri de opresiune a populației vorbitoare de limbă rusă”.

Președintele Vladimir Putin s-a angajat să „protejeze” etnicii ruși din fostele republici sovietice. Acesta a fost argumentul său pentru a invada Ucraina. Republica Moldova nu face parte din NATO sau din UE. Este una dintre cele mai sărace țări din Europa și în care locuiesc mulți etnici ucraineni.

UPDATE 4: Miniștrii apărării din țările NATO și din Uniunea Europeană s-au întâlnit la baza aeriană a Statelor Unite din Ramstein, în sud-vestul Germaniei, pentru a discuta despre acordarea unui sprijin suplimentar Ucrainei.

O schimbare majoră de politică a fost anunțată de guvernul german, care a autorizat furnizarea a aproximativ 50 de tancuri antiaeriene Gepard Flakpanzer. Ținute în depozit în ultimul deceniu, acestea vor primi îmbunătățiri tehnice înainte de a fi trimise în Ucraina.

Germania are de mult timp o politică de a nu trimite armament greu în zonele de conflict, dar guvernul său a fost supus unor presiuni tot mai mari pentru a oferi mai mult ajutor Kievului.

Ministrul apărării al țării, Christine Lambrecht, a declarat că Germania va „analiza toate posibilitățile prin care putem sprijini în continuare Ucraina în lupta sa curajoasă și importantă pentru libertate și pentru pace”.

UPDATE 3: Rușii și-au arborat steagul în Vasilyevka, din regiunea Zaporozhye.

UPDATE 2: Un alt elicopter Rusian Ka-52 a fost distrus în regiunea Harkov.

UPDATE 1: Rușii au lansat un atac cu rachete asupra regiunii Odesa și au avariat un pod peste estuarul Nistrului. Presa ucraineană a relatat că podul din districtul Bilhorod-Dnistrovskyi spre Odesa a fost închis din cauza avariilor.

