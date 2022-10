Războiul cu TVR nu a luat sfârșit. Dragoș Pătraru nu renunță. „Să interzicem impostura!”

Dragoș Pătraru a primit 30.000 euro după ce a câștigat procesul cu TVR. Cu toate acestea, el a continuat să-i ironizeze pe foștii săi șefi și a lăsat de înțeles că se simte bine cu noua echipă de la Prima TV. Jurnalistul nu a fost blând cu celelalte instituții de presă.

Moderatorul este recunoscut drept una figurile publice cu spirit justițiar, dar și un mare critic al funcționarilor publici. Dragoș Pătraru a dezvăluit și care vor fi noutățile din emisiune sa, dar și pe ce subiecte va vrea să puna accent.

„O masă, adică am pus o masă. Am zis că trebuie să mă așez un pic și am pus o masă în studio, am modificat un pic lucrurile pe acolo, tocmai pentru că vrem să avem un discurs ceva mai așezat.

Deja telespectatorii au observat treaba asta, că nu neapărat dăm știrile din ziua respectivă și le comentăm, ci avem mult mai mult comentariu pe principii, pe valori, pe toate lucrurile astea despre care ar trebui să vorbim mai mult și pe care ar trebui să le facem. Și toată lumea vrea lucruri noi, avem demența asta, ne-au tâmpit rețelele sociale cu rahatul ăsta de „instant gratification” și noi suntem produsele.

Noi așezăm emisiunea, suntem la al 10-lea sezon, în al cincilea aici la Prima TV, drept dovadă că, dacă nu bagă nimeni bățul prin gard la noi, stăm într-un loc, n-avem niciun fel de problemă. Și eu zic că totul e în regulă, audiența e OK, crește. Lumea e interesată să asculte, de aia ne-am și așezat pe scaun, la masă și ne simțim foarte bine! ”, a spus el.

Dorința lui Dragoș Pătraru

Dragoș Pătraru a recunoscut că vrea să interzică impostura și să aleagă autorități care își fac treaba sau care sunt preocupate de soarta românilor. El a dezvăluit și care este cea mai mare problemă din țara noastră.

„Prima chestie, aș interzice impostura, asta cred că e cea mai importantă chestie pe care ar trebui să o facem. Înainte să ne apucăm de educație, de toate lucrurile pe care trebuie să le avem, ar trebui să interzicem impostura. Adică să nu mai ai voie să ajungi ministru al Educației dacă ești plagiator sau să nu mai ai voie să fii prim-ministru dacă ai plagiat sau dacă ai făcut alte lucruri nasoale. Să n-ai voie să lucrezi într-o instituție publică, deci să câștigi bani publici, dacă ți-ai construit cariera pe impostură, să n-ai voie să mai fii numit de la partid într-o funcție de execuție administrativă, că asta e prostia mare la noi. Pe scurt, să reușim să eliminăm impostura din toată societatea!”, a declarat jurnalistul pentru Cancan.