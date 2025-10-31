Războiul ascuns pentru puterea tehnologică

Ați auzit, probabil, în ultimele luni tot mai des vorbindu-se despre „pământurile rare”. Ce sunt ele și unde se folosesc? Sunt întrebări firești pe care orice om de rând și le poate pune. Articolul de față își propune să lămurească o serie de aspecte legate de aceste resurse esențiale și de competiția globală pentru controlul lor.

Bătălia se poartă, în principal, între Statele Unite și China, dar și între Uniunea Europeană și China. Cine va câștiga și cine va pierde în această confruntare economică și strategică? Răspunsul vă aparține. Eu vă ofer, în continuare, informațiile pe care le-am adunat din diverse surse guvernamentale și analize internaționale.