În ultimele 24 de ore, trupele rusești au atacat regiunile Poltava, Cernihiv, Sumy, Zaporojie, Dnipropetrovsk, Harkov, Lugansk, Donețk, Mykolaiv, Herson și în special Avdiivka. Cel puțin patru cetățeni au fost uciși și alți șase au fost răniți.

În dimineața zilei de 17 februarie, Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au distrus două bombardiere de luptă rusești Su-34 și un avion de luptă Su-35 în estul Ucrainei. Forțele ucrainene din Avdiivka sunt depășite numeric și cu greu fac față atacurilor zilnice.

Nici Federația Rusă nu stă mai bine la acest capitol. Rușii au suferit pierderi uriașe în oameni și materiale de când au început campania de toamnă împotriva orașului Avdiivka , unde aproximativ 1.000 de civili s-au încăpățânat să rămână, în ciuda încercărilor constante ale autorităților din Donețk de a-i convinge să plece.

În decembrie, oficialii americani au estimat că armata rusă a suferit peste 13.000 de pierderi de-a lungul axei Avdiivka-Novopavlivka în doar câteva săptămâni. Armata Rusă a început asaltul asupra orașului Avdiivka cu blindate grele, dar au suferit pierderi importante, în parte din cauza atacurilor precise ale dronelor ucrainene.

Recent, trupele lui Vladimir Kremlin au schimbat tactica, trimițând zeci de escadroane mici de infanterie în oraș pentru a lupta corp la corp.

Armata ucraineană a recunoscut în luna decembrie că forța de foc a forțelor rusești va prevala în cele din urmă. Comandantul-șef de atunci al forțelor armate ucrainene, generalul Valery Zaluzhnyi, a declarat că „inamicul are capacitatea de a-și concentra forțele, inclusiv artileria și aviația, într-o direcție sau alta.

Și pot face în așa fel încât în două-trei luni orașul Avdiivka să aibă aceeași soartă ca și Bahmut„, care a căzut în cele din urmă în primăvară. Vineri, Maksym Zhoryn, comandantul adjunct al Brigăzii a 3-a de asalt din Ucraina, a declarat că oamenii săi sunt depășiți numeric cu 15 la unu și că rușii au trimis în luptă șapte brigăzi, totalizând aproximativ 15.000 de oameni.

În cele din urmă, marea masă a forțelor rusești, împreună cu superioritatea lor aeriană, a făcut ca apărarea orașului să fie de nesusținut și a amenințat să încercuiască brigăzile ucrainene care încă îl apărau.

Noul comandant suprem al Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi, a ordonat o retragere și, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, „rata marginală continuă a avansului rusesc în Avdiivka și în jurul acesteia sugerează că forțele ucrainene efectuează în prezent o retragere relativ controlată din Avdiivka”.

În altă ordine de idei, Franța va oferi asistență militară și umanitară Ucrainei, va participa la coaliții de apărare și securitate. Totodată, regimul lui Emmanuel Macron va contribui la dezvoltarea industriei de apărare a Ucrainei. Zelenski și Macron au semnat tratatul în timpul vizitei de lucru a președintelui ucrainean în Franța la 16 februarie.

„Ucraina și Franța știu cum să adauge împreună forță pentru apărarea noastră, pentru națiunile noastre și pentru întreaga Europă. Am pregătit și am semnat un acord de securitate ambițios (…) Este un lucru care confirmă cu adevărat că acest război pe care Putin l-a declanșat împotriva Ucrainei și a întregii Europe nu are niciun viitor. Dar există un viitor pentru națiunile noastre, pentru securitatea noastră comună, pentru o pace justă pe care o merită toată lumea din Europa”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.