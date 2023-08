Pilot rus dezertor in Ucraina. Complexul rusesc S-400 a fost distrus în Crimeea, de o dronă lansată de armata ucraineană. Acest lucru demonstrează că în sistemul de apărare, Rusia are breșe tot mai mari, care sunt speculate de armata din Ucraina.

În urma exploziei, instalația în sine și rachetele instalate pe ea, au fost complet distruse.

Earlier today, Ukrainian forces managed to successfully hit a Russian S-400 battery based outside of Olenivka, Crimea, destroying at least one TEL. pic.twitter.com/JW6srqZfwF

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 23, 2023