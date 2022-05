Război total între Ana Maria Prodan și frații Becali. Miza este uriașă: câteva sute de mii de euro

Este război total între Ana Maria Prodan și frații Becali. Totul a început în 2021, când jucătorul de fotbal Dennis Man a fost transferat de la FCSB la Parma pentru 13 milioane de euro. Până aici nimic neobișnuit.

Ana Maria Prodan era în acel moment impresara fotbalistului, doar că transferul a fost negociat și parafat de Giovani Becali, care a primit de la jucător o împuternicire de o zi. Astfel, firma fraților Becali a încasat comisionul uriaș.

Proces câștigat de Ana Marian Prodan

Ana Maria Prodan a reacționat imediat și l-a acționat în instanță pe fotbalist. Tribunalul Ilfov i-a dat dreptate, iar magistrații au stabilit că jucătorul trebuie să îi plătească impresarei 350.000 de euro.

„Acum am precedent, lucrurile se vor schimba. O asemenea decizie a instanței este doar începutul. Acum, atunci când un jucător nu își va respecta contractul se va gândi de două ori, va ști că îl poate costa scump șmecheria.

Sunt încântată de decizia magistraților de la tribunal, eram convinsă că voi câștiga.

Contractul era clar, nu avea cum să pierd procesul. Așa voi proceda în fiecare caz în care simt că sunt înșelată. Fac totul pentru jucătorii mei, dar nu îmi place să fiu înșelată“, a declarat Anamaria Prodan, citată de Fanatik.

Victor Becali crede că va câștiga apelul

La aflarea veștii, Victor Becali a spus că nu este îngrijorat, că decizia a fost contestată și că speră că totul se va schimba în apel. A trăit pe pielea lui o astfel de situație.

„La același tribunal din Buftea, aveam un proces cu ANAF. Mi-a venit o impunere de plată de 50.000 de euro. M-au anunțat în februarie. Avocatul a zis că vom contesta și vom pierde. Ne-am dus la instanță la Buftea și am pierdut. Am mers la Curte și, cum era normal, am câștigat.

Și noi am fost achitați în prima instanță. Ne-am bucurat și, după aia, nu ne-am mai bucurat câțiva ani (n.red. condamnarea în Dosarul Transferurilor). Toate au fost luate în calcul, nu e o problemă. Trăim în România, te gândești la toate”, a spus Victor Becali potrivit Digi Sport.