Război total al Rusiei! Geopolitica ortodoxiei

În România asupra acestui termen inedit, dar extrem de interesant – de fapt o materie in sine – s-a aplecat doar Dan Dungaciu și profesorul Ilie Bădescu. În presă o face doar publicistul și scriitorul Gheorghiță Ciocoi. Am facut-o și eu, parțial până am redactat „Mesianismul rus şi chipurile sale”, Editura Militară, 2016.

Este mai mult decât evident că agresivitatea Rusiei și criza actuală în privința Ucrainei s-a datorat și recunoșterii de către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a așa-zisei Biserici Ortodoxe Ucrainiene. Tomosul oferit de Sanctitatea Sa Bartolomeu este unul destul de bizantin. În el nu se vorbește de autocefalia unui Biserici Ortodoxe Ucrainiene, ci a Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Adică o subordonare față de Patriarhia Ecumenică, nicidecum o independență reală. Rușii au reacționat brusc. I-am făcut schismatici și au încetat orice relații. Bașca pomenirea numelui lui Bartolomeu la liturghie. Nu-i de ici de colo să pierzi brusc 40 de milioane de credincioși. Iar zona ta de influență, hai să-i spunem religioasă, să se restrîngă la cea pe care o avea în Europa Cnezatul Moscovei.

Reacțiile rușești nu s-au lăsat întârzâiate. Nimeni nu le-a prezentat publicului românesc sau presei. Fix de Anul nou, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a înființat propriul Exarhat pentru Africa. 102 clerici ai Patriarhiei Alexandriei, din opt țări africane, au fost primiți în jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse. Mai pe românește, Biserica Rusă nu mai recunoaste taritoriul canonic al Bisericii din Alexandria care păstorea din punct de vedere spiritual tot continentul african.

Biserica din Alexandria este una din Bisericile ortodoxe autocefale. Arhiepiscopul poartă titlul de Papă și Patriarh al Alexandriei și al Întregii Africi, succesor al Apostolului Marcu Evanghelistul, care a întemeiat Biserica din Alexandria în sec. I. Aceasta este una din cele 5 patriarhate antice ale Bisericii, membră a Pentarhiei. Ocupă locul al doilea în diptice, după Patriarhia Ecumenică. Pentru că acesta a recunoscut autocefalia schismaticilor ucrainieni, rușii le-au invadat teritoriul milenar. Și-au creat propria episcopie în Africa!

Se pare însă că lucrurile nu se oprec aici. După cum remarcă publicistul și scriitorul Gheorghiță Ciocoi Rusia nu exclude crearea unui Exarhat rusesc în Turcia…

Biserica Rusă, conform mai multor publicații grecești și bulgărești, pare a fi hotărâtă să treacă la o contestare directă a jurisdicției Patriarhiei Ecumenice, pe care o consideră schismatică. La doar câteva zile după decizia Sinodului Rus de a înființa un exarhat în Africa, aceasta nu exclude posibilitatea înființării unui alt exarhat. De data aceasta în Turcia!