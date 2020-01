Război pe viață și pe moarte între Klaus Iohannis și Ludovic Orban!

Război între Iohannis și Orban! Aceasta este noua temă de atac la adresa guvernării PNL. Varianta asta o auzisem și eu de săptămâna trecută: Iohannis o să-i ceară lui Orban să candideze la Primăria Capitalei! Ca să-l facă să-și dea demisia de la Palatul Victoria și să-i dea o însărcinare imposibilă. Care să-l elimine din fruntea PNL.

După cum spuneam două organizații de media au dat amploare acestei bombe: Digi 24 și G4 Media!

Ca două organizații de media să primească „pe surse” aceeași informație, iar ditamai redactorii-șefi să o semneze înseamnă că au avut mare încredere în cel care le-a servit-o!

Cui folosește?

Aici avem o paletă extrem de largă, de la PSD și USR, la gașca lui Florian Coldea, trecând prin grupurile de interese de la liberali. Cam toate se învârt însă în jurul a ceea ce se numește „informație foarte greu de verificat, dar imposibil de refuzat”.

După cum spuneam am auzit-o și eu. Nu am dat-o din două motive: 1. am prea mulți ani de presă ca să mă mai duc pe fenta celor care vor să-și transmită prin presă fake-news, mascate ca mesaje politice; 2. sunt câteva argumente logice care stau în calea acestei ipoteze.

În primul rând, prea seamănă acest scenariu cu cel care a dus la ruptura Băsescu-Tăriceanu din 2005. Ceea ce-mi arată sărăcia de idei a celor care fac jocuri în spatele scenei politice.

În al doilea rând, ideea alegerilor anticipate, greu de pus în practică, are nevoie de colaborarea celor doi. Fără un tandem Președinte-Premier/Președinte PNL care să funcționeze perfect, orice grăunte de nisip va gripa mecanismul declanșării alegerilor anticipate.

În al treilea rând, Klaus Iohannis știe foarte bine că un război intern în PNL nu ar aduce decât haos, o situație care va duce la creșterea PSD și USR, ceea ce nu are cum să-i servească pe termen mediu.

Dacă nu ați aflat cum a comentat Ludovic Orban, această ipoteză, citiți aici: ”A mai apărut această minciună. E o minciună gogonată, nu are nicio legătură cu discuţiile dintre noi şi chiar mă deranjează, sincer”. Ludovic Orban a precizat că totul nu este decât ”o invenţie”.

Oricum veți mai auzi variațiuni pe această temă: Război pe viață și pe moarte între Klaus Iohannis și Ludovic Orban!

