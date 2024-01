Război în Ucraina, ziua 704. Statele Unite schimbă strategia de război

Război în Ucraina, ziua 704. Administrația Biden lucrează la o nouă strategie pentru conflictul din Ucraina. În noul plan de război, nu se mai pune accentul pe operațiunile ofensive în vederea eliberării teritoriile ocupate. Acest subiect a fost lăsat în suspensie, momentan.

Strategii americani se vor concentra pe susținerea Kievului pentru a respinge noile atacuri ale Rusiei. Totodată este avută în vedere consolidarea forței de luptă și a economiei, conform Washington Post. Noua strategie reprezintă o schimbare importantă față de anul trecut. SUA și armatele aliate au trimis arme și echipamente militare Kievului, în speranța că va respinge rapid forțele rusești din estul și sudul țării.

Contraofensiva a eșuat, lucru acceptat de întreaga lume. Iar acum este evident că nu mai poate fi susținut un efort similar celui de anul trecut, spun strategii americani. Ideea este ca poziția Kievului pe câmpul de luptă să se consolideze, astfel ca armata sa să fie mai puternică până la finalul anului.

Este vorba despre un efort comun depus de mai multe țări, care se angajează să ofere sprijin economic și de securitate pe termen lung. Marea Britanie a anunțat un acord pe 10 ani cu Ucraina. Iar în perioada următoare, la Kiev este așteptat Emmanuel Macron, președintele Franței.

Succesul viitoarei strategii depinde aproape în înregime de Statele Unite. America este cel mai mare donator de echipamente militare și coordonatorul efortului multilateral. Washingtonul speră să-și facă public propriul angajament pe 10 ani, elaborat de Departamentul de Stat cu aprobarea Casei Albe. Acest lucru presupune ca cererea de 61 de miliarde de dolari pentru finanțarea suplimentară a Ucrainei să treacă de Congres.

Noua strategie este elaborată și cu gândul la prietenia dintre Trump și Putin. Documentul american va garanta sprijinul pentru operațiunile militare pe termen scurt, precum și construirea unei viitoare forțe militare care să poată descuraja agresiunea rusă. Este vorba despre promisiuni și programe specifice pentru protejarea, reconstituirea și extinderea bazei industriale și de export a țării.

De asemenea, se dorește susținerea Ucrainei cu reformele politice necesare pentru integrarea în instituțiile occidentale. Speranța este că promisiunea pe termen lung, dacă va fi acceptată de Congres, va susține Ucraina chiar dacă Donald Trump revine la Casa Albă.

Speranța Occidentului pentru 2024 este că Ucraina nu va pierde mai mult teritoriu. Guvernele occidentale doresc ca Kievul să se concentreze pe tacticile de succes din ultima vreme. Este vorba despre atacuri pe distanțe lungi, controlul flotei rusești din Marea Neagră protejarea tranzitului din porturile ucrainene și presarea forțelor rusești din interiorul Crimeei prin atacuri cu rachete și operațiuni speciale.

January yielded many positive results in our work with partners. Despite numerous challenges and obstacles, Ukraine was able to maintain international attention on our fight for independence and strengthen our country’s resilience.

The main argument in international… pic.twitter.com/2aieRevHO1

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2024