Război în Ucraina, ziua 244. Lupte crâncene se duc în jurul orașului Bakhmut. Rusia reia acuzațiile cu privire la folosirea unei bombe murdare. România va pregăti paramedici ucraineni

Șeful Statului Major General al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a vorbit luni la telefon cu omologii săi din SUA și Marea Britanie. El a reluat declarațiile cu privire la posibilitatea ca Ucraina să folosească o „bombă murdară”, relatează Reuters.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că și-a pregătit forțele pentru a lucra în condiții de contaminare radioactivă. Acest anunț este de natură să întărească, în opinia Moscovei, îngrijorările exprimate de ministrul Apărării. Serghei Șoigu, duminică, și de Valeri Gherasimov cu privire la intențiile Ucrainei.

Moscova a acuzat Ucraina că plănuiește să detoneze o „bombă murdară”, însă aceste acuzații au fost dezmințite atât de oficialii de la Kiev, cât și de cei din Statele Unite.

„Ministerul Apărării a organizat activitatea pentru a contracara posibilele provocări din partea Ucrainei: forțele și resursele au fost pregătite pentru a îndeplini sarcini în condiții de contaminare radioactivă”, a declarat luni, într-o conferință de presă, șeful trupelor ruse de protecție nucleară, biologică și chimică, generalul-locotenent Igor Kirillov.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că aliații NATO resping afirmația Rusiei conform căreia Ucraina se pregătește să folosească o „bombă murdară” pe teritoriul său. Oficialul european a precizat că a avut o convorbire cu secretarul american al Apărării Lloyd Austin și omologul său din Marea Britanie, Ben Wallace, relatează Reuters.

„Aliații NATO resping afirmația (Rusiei). Rusia nu trebuie să o folosească ca pretext pentru escaladare”, a spus Stoltenberg.

Compania de mercenari Wagner suferă pierderi grele în luptele pentru preluarea controlului asupra orașului Bakhmut, din regiunea Donețk. Deși localitatea nu mai prezintă nici o miză strategică, după retragerea forțelor regulate din Izium, mercenarii Wagner continuă să atace, iar luptele devin din ce în ce mai brutale.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a numit eforturile lui Evgheni Prigojin, șeful companiei Wagner, la Bakhmut „inutile din punct de vedere operațional”, după ce Rusia a pierdut controlul asupra Izium.

Militarii ucraineni rezistă și, mai mult, provoacă pierderi foarte mari inamicilor la fiecare încercare de ofensivă. Cu toate acestea, Evgheni Prigojin aruncă din ce în ce mai mulți mercenari în luptă. Iar în spatele acestui carnagiu s-ar afla doar dorința sa de a obține un avantaj politc în lupta pentru putere de la Kremlin. Pentru el, ocuparea orașului are o miză politică, în vreme ce armatele lui Vladimir Putin se retrag de pe celelalte fronturi.

De partea cealaltă, apărătorii ucraineni, depășiți numeric, apelează la tot felul de tactici și șiretlicuri pentru a-i respinge pe mercenari. Monitorizează pozițiile rusești cu ajutorul dronelor civile, iar apoi le bombardează cu grenade aruncate din aceleași aparate.

Din punctul de vedere al ucrainenilor, o retragere din Bakhmut ar însemna o victorie simbolică majoră pentru Rusia. Iar acest lucru, se teme Kievul, va submina și narațiunea conform căreia armata Moscovei pierde constant controlul asupra teritoriilor ocupate și că războiul lui Putin este un eșec.

Medvedev visited a tank factory

Dmitry Anatolyevich was wearing a leather coat to make it easier to climb into the barrel of a tank, or he was cosplaying someone?

Your options in the comments⬇️ pic.twitter.com/7pTFGdb2pe

— NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2022