Război în Israel, ziua 265. Oficial ONU îngrijorat de escaladarea conflictului în Liban

„Va avea, în mod evident, consecinţe în Gaza şi, evident, va avea un impact asupra Cisiordaniei. (...) Este foarte alarmant”, a spus Martin Griffiths.

#Gaza: "aid can make a difference, that's why we need to get all these crossings open" - @UNOCHA chief Martin Griffiths

Our story➡️https://t.co/vUmlBNDMOF pic.twitter.com/zt4vFAEmSG

— UN News (@UN_News_Centre) June 26, 2024