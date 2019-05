Război diabolic al Rusiei în Arctica. Inamicul devine orb, surd și mut

Noile sisteme de război electronic radio, veritabil scut electronic, instalate pe coasta arctică a Rusiei sunt capabile să blocheze nave și aeronave străine





Flota rusă a Nordului a terminat construcția noului său centru de război radioelectronic, au indicat responsabili militari citați de Izvestia. Centrul cuprinde două sisteme Murmansk-BN și sisteme Krasukha și Divnomorye.

Puternicul sistem Murmansk-BN a fost deplasat la Severomorsk, în peninsula Kila, și în Kamceatka. Acest sistem este capabil să acopere întreaga rută maritimă a nordului. Murmansk-BN are o autonomie între 5000 și 8000 kilometri pe timp frumos. În plus, sisteme Krasukha-2 și Krasukha-4 au fost desfășurate în noile baze militare din Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, în insule din Siberia și în Chukotka, scrie și Russia Beyond.

Sistemul Krasukha-4 este capabil să bruieze comunicațiile prin satelit, semnalele GPS și comunicațiile prin drone. Atunci când este supus bruiajului, inamicul se vede în situația de a fi surd, orb și mut din punct de vedere al comunicării.

Testele sistemului Murmansk-BN sunt în curs de trei ani de zile. Sistemul cartografiază automat activitățile în curs în zona sa operațională și definește măsurile necesare pentru a neutraliza amenințările. Potrivit ministerului rus al Apărării, noile sisteme de război radioelectronic au fost pe larg testate în cadrul unui exercițiu naval organizat luna trecută în Extremul Orient rus.

Sistemul Murmansk-BN a fost dezvoltat de KREFT, o filială a companiei de stast Rostec. Potrivit Rostec, această tehnologie face Rusia capabilă să „dezorganizeze orice sistem de comunicație în unde scurte”. El poate bloca ansamblul câmpului de informații al conducerii militare a inamicului, a declarat directorul general al KREFT, Vladimir Mikheev.

Murmansk-BN este transportat de mai multe camioane grele. Durează câteva zile până când antenele telescopice de peste 30 de metri înălțime ale sistemului sunt poziționate și sistemul este calibrat și activat. Recentele teste ale noului scut radioelectronic au afectat și sistemele de comunicații civile din regiune. În ultimii doi ani, reprezentanți ai industriei aeronautice și militare din Scandinavia au semnalat în mai multe rânduri pierderea semnalelor GPS.

În noiembrie 2018, ministerul norvegian al Apărări a semnalat activități de bruiaj ale forțelor militare ruse. Iar la începutul acestui an, ministerul norvegian de externe a abordat chestiunea cu Moscova și a cerut Rusiei să ia măsuri. „Recunoaștem dreptul Rusiei de a-și exersa și forma capacitățile militare dar nu este acceptabil ca aceste activități să afecteze securitatea spațiului aerian al Norvegiei”, a declarat ministrul norvegian al Apărării.

