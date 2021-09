Rareș Bogdan s-a dezlănțuit împotriva foștilor parteneri Barna și Cioloș: „Sunt vinovaţi”

Rareș Bogdan a condamnat, la România TV, incidentul de la momentul citirii moțiunii de cenzură, când deputatul liberal Florin Roman, susținător al lui Florin Cîțu, a încercat să preia conducerea ședinței. Europarlamentarul a comparat acest moment, în care Florin Roman a fost obligat să părăsească tribuna și să lase locul președintelui Senatului, cu incendierea Parlamentului german, în 1933.

Rares Bogdan a amintit că scandalul din Parlament a izbucnit, după ce Florin Roman s-a instalat la conducerea ședinței comune a plenului, deoarece Ludovic Orban i-a delegat atribuțiile. Așa cum se întâmplă în aceste zile, în plină criză politică, în cazul politicienilor de diferite culori, Rareș Bogdan a dat propria interpretare reglementărilor. Contrar celei invocate cei care l-au îndepărtat pe Florin Roman de la conducerea ședinței.

„Ceea ce am văzut în Parlament este extrem de grav pentru democraţia românească. Le solicit public prin intermediul dumnevoastră, televiziune de maximă audienţă, lui Dacian Cioloş şi lui Dan Barna şi lui Ionuţ Moşteanu imediat să condamne gesturile din Parlament şi să se delimiteze cu alianţa cu AUR, chiar şi o alianţă conjuncturală. Huliganismul nu are ce căuta în Parlament, chiar dacă prin absurd ar fi existat o interpretare că Florin Roman ar fi greşit în Parlament, oriunde şi în cel britanic şi în cel german, francez şi în Congresul american, trebuie să existe dialog!”, a declarat Rareş Bogdan, la România TV.

Liderul liberal, a afirmat că, la momentul izbucnirii scandalului din Parlament, se afla la Berlin la o întâlnire a Popularilor Europeni cu Angela Merkel şi Sebastian Kurz, controversatul cancelar al Austriei, anchetat pentru corupție.

Rareș Bogdan compară incidentul din Parlament cu preluarea puterii de către naziști

Rareș Bogdan a comparat incidentul din plenul parlamentului cu incendierea Reichstag-ului, sediul Parlamentului din Berlin, moment în care Adolf Hitler a decis scoaterea comuniștilor de pe scena politică germane.

„Mi-am amintit de anul în care 1933 când Reichstag-ul german a fost incendiat de cămăşile brune ale lui Hitler! Ceea ce am văzut eu a semănat cu cămăşile brune ale lui Hitler sau cu cămăşile negre ale lui Musolini. George Simion, dacă doreşte să conducă un partid parlamentar care să respecte ordinea democratică, trebuie să sancţioneze parlamentarii care au recurs la gesturi de violenţă.

Este inadmisibil! A fost huliganism, nu parlamentarism ce am văzut ieri! Nu poţi să te îndrepţi împotriva unui parlamentar, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, prin violenţă. Violenţa nu are ce căuta în spaţiul public, cu precădere într-un for parlamentar”, a precizat Rareş Bogdan.

Atac dezlănțuit la adresa lui Dacian Cioloș și Dan Barna

Prim-vicepreşedintele PNL i-a acuzat în mod direct pe liderii USR PLUS că, prin asocierea cu AUR, au legitimat un partid cu practice asemănătoare legionarilor din 1934 – 1938.

„Dacian Cioloş, Dan Barna şi Ionuţ Moşteanu, care era în sală, sunt vinovaţi că în momentul ăsta legitimează un partid care se îndreaptă spre practicile legionarilor din 1934 – 1938”, a subliniat Rareş Bogdan.

Replica USR PLUS la acuzațiile prim-vicepreședintelui PNL

Replica a venit de la Adrian Wiener, deputat USR PLUS, care a precizat că a fost depusă o plângere penală împotriva unuia dintre parlamentarii AUR.

„Noi am condamnat întotdeauna comportamentul huliganic. Avem şi o plângere împotriva unuia dintre parlamentarii AUR. Ne-am delimitat total şi întotdeauna de acest tip de comportament huliganic. A fost o altercaţie verbală, însă nu s-a ajuns la violenţă fizică. Oricum, e de condamnat la ceea ce s-a putut ajunge în Parlamentul României.

Suntem într-o criză politică în care nervii sunt întinşi la maximum. Într-adevăr, e foarte important să dăm dovadă de maturitate, să înţelegem că există aceste linii roşii pe care nu le putem trece. Nu justifică nimic violenţa”, a spus Adrian Wiener, în direct la România TV.

Incendierea Reichstagului

Incidentul la care a făcut referire Rareș Bogdan, incendierea Rechstagului, s-a petrecut în anul 1933, pe 27 februarie, în urma unei înțelegeri secrete dintre Adolf Hitler și Iosef Stalin, dictatorul comunist al Rusiei. Trei membri ai Comintern, organizația internațională comunistă, au fost puși sub acuzare, iar un alt comunist, olandez, a fost descoperit în sediul Parlamentului incendiat.

Actul a fost folosit ca pretext de Hitler pentru a elimina Partidul Comunist din viața politică. Un număr de 4.000 de comuniști au fost arestați, iar Partidul Comunist German, destul de puternic, a fost scos în afara legii.

În aceste condiții, naziștii au organizat noi alegeri, în 5 martie 1933 pe care le-au câștigat cu o mare majoritate, instaurând regimul care avea să ducă la cel de-al doilea Război Mondial.