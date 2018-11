Rareş Bogdan, DECIS SĂ PLECE DE LA REALITATEA! „Nu am altă ofertă!” Scandal imens în direct! News Alert în media

Scandalul anului a pornit marti seară, la Realitatea TV, din cauza lui Oreste și a Oanei Stănciulescu! Rareș Bogdan amenință cu demisia!





Rareș Bogdan, declarație BOMBĂ în emisunea sa de la Realitatea TV:

„Nu am nimic sa i reprosez domnului Gusa. Am avut libertate totala de expresie. Conditiile mele de a mai ramane la acest post TV, care nu stiu ce vrea, sunt simple: domnul Pastia este concediat, iar colegii mei, Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu revin in emisiune. Timp de 6 nu am nimic de reprosat conducerii. Am fost cel mai liber. Nu am alta oferta, nu am alta intentie de a pleca la alta televiziune. Imi vad drumul doar aici si sper sa mi continui drumul doar aici. Dar, pleaca Pastia si revin Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu, oameni stindar impotriva ciumei rosii”

Contactat de EVZ, Cosmin Gușă a spus ce decizii va lua în urma acestor declarații ale lui Rares Bogdan:

„Rares exagereaza atunci cand e sub imperiul nervilor sau cand e momit cu diverse functii. Apropo de plecarea lui de la Realitatea, ca sa fie presedinte la TVR, cand l-a pacalit si umilit Ponta...

O sa-l chem maine sa discut cu el.

Eduard Pastia are dreptate în demersul lui si bineinteles ca nu va pati nimic.

Iar Rares intelege cu precizie ca institutia de presa la care lucreaza cateva sute de angajati nu intra in aventuri editoriale din pricina unora ca Oreste, Oana Stanciulescu sau alti colaboratori”, ne-a declarat Cozmin Gușă.

Vă reamintim că Oreste a scris pe FB un mesaj care a declanșat scandalul dintre Gusă și Rares Bogdan:

"Astăzi, cu un minut înainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea...După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roșii, pentru ca nu am marșat la ideea partidului Realitatatea, și pentru ca politicul nu mai are nici o legătura cu jurnaliștii independenți, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rares, între lupi, fără sa îmi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cât mai curând! Rămân același soldat unei cauze drepte pentru țara mea! Nu pot fi complicele nici unei mașinațiuni... Ps: cel mai șocat a fost prietenul meu for ever, Rares, care a primit vestea odată cu mine...

Oare cât s-a încasat pentru excluderea Oanei Stanciulescu și a mea de la Realitatea? Sper măcar sa fi meritat!!!

Din păcate, sunt convins ca adevarata ținta este Rares...", a scris Oreste.

Anterior Cozmin Gușă îl acuzase pe Oreste Teodorescu că folosește brandul Realitatea TV în interes personal. Citește AICI ACUZAȚIILE lui Gusă.

