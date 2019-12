Rareş Bogdan: „Anularea cumulului de pensie de la stat cu salariul la stat este o măsură etică, mai mult decât decentă, menită să reducă favorizarea nesimțită a unora în detrimentul altora.

AM PROMIS in campaniile electorale ale anului 2019 si acest lucru, subliniază europarlamentarul PNL şi continuă: Sa fim mai clari, persoane care la 41-45 de ani se pensionau din instituții ale statului erau angajate din nou …tot la stat, unii la cateva saptamani doar de la pensionare, unii câstigând în România la stat de două sau trei ori mai mult decât în sectorul privat fără să facă mai nimic, doar pentru că partidul leneșilor își consolida bazinul electoral prin același sistem de cumetrii.

Întrebarea pusă de Rareş Bogdan: Vi se pare corect ca multi și cu pensie specială să se reangajeze tot la stat pe un salariu probabil la fel și să ajungă până la 10.000 de euro pe lună?

În același timp sectorul privat este în criză de mână de lucru. Cei care făceau investiții erau mereu sub presiunea fiscală sau a unei birocrații nedeslușite și alambicate iar alții dintre cei pensionați și reangajați veneau să le mai dea și amenzi. Vi se pare corect ca un pensionar de 41-45 de ani, multi și cu pensie specială să se reangajeze tot la stat pe un salariu probabil la fel și să ajungă până la 10.000 de euro pe lună? Puțin probabil că făceau ceva util pentru comunitate. De cele mai multe ori ocupau posturi pe care le puteau eficientiza tineri absolvenți sau persoane mult mai performante.

Între timp ce aceştia se lăfăie avem persoane care cu nevoi şi la limita decenţei

In timp ce unii se lăfăiau în bine cu mult tupeu, fiind clienții partidului, antreprenorii căutau soluții disperate, iar satele românești erau pline de noroi, de persoane cu nevoi și pensii la limita decenței și se depopulau sub privirea dezinteresată a admministrației pesediste.

Peste 2 milioane de români au pensii sub 200 de euro lunar

Cumularea pensiei de la stat cu salariu la stat si pensiile speciale trebuie sa dispară de urgenţă. Este obligatia noastră sa corectam nedreptatile si o vom face. Asa cum am anulat Euroacciza, am eliminat impozitarea pentru contractele part-time, am anulat recursul compensatoriu care a umplut strazile Romaniei cu peste 20.000 de infractori, dintre care peste 2.000 de criminali, violatori, pedofili. #vindecamROMANIA #reparamNEDREPTATILE #construimROMANIAnormala”, este comentariul făcut de Rareş Bogdan pe social media.

