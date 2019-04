Rareș Bogdan, gata să ia Antena 3 cu asalt. Mesaje pentru Gâdea, Adrian Ursu şi Carmen Avram

Rareș Bogdan a vorbit în cadrul emisiunii „Adriana Nedelea LA FIX despre faptul că este gata să se bată oricând cu Mihai Gâdea sau cu Adrian Ursu. În schimb, acesta a mai spus că nu va intra niciodată într-o confruntare cu Carmen Avram deoarece o respectă pentru ceea ce face.





Invitat în emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX”, difuzată pe libertatea.ro și Facebook Libertatea, Rareș Bogdan spus că singurul partid care poate învinge PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai este Partidul Național Liberal.

Rareș Bogdan, fost realizator la Realitatea TV, candidat la alegerile europarlamentare din partea PNL, a vorbit și despre Carmen Avram, care va candida pentru alegerile europarlamentare din partea PSD.

„Nu mă tem de Carmen Avram. Ea a fost un jurnalist care a făcut documentare, dar nu are virulența mea, nu are cunoștințele mele pe ce înseamnă administrație de zi cu zi. E o achiziție bună pentru PSD, dar nu... eu mă pot bate de acolo cu soțul lui Carmen Avram, cu Adrian Ursu. Cu el pot avea o discuție extrem de dură pe chestiunile care țin de guvernarea cu PSD. Și cu Mihai Gâdea pot avea o astfel de discuție. Cu Carmen Avram n-o să intru într-o dezbatere pentru că o respect pentru ceea ce face ea. N-o să mă bat cu ea, mă bat cu Dragnea," a spus Rareș Bogdan la interviurile Libertatea.ro.

Rareș Bogdan a fost numit un „măscărici” de Liviu Dragnea, în cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu de la România TV.

„Acest măscărici te va învinge în alegeri!”, a transmis Rareș în cadrul emisiunii moderate de Adriana Nedelea la Libertatea. ro.

Marea DRAMA a Codrutei Kovesi! Nu s-a stiut NIMIC, pana acum. Ce s-a intamplat cu tatal ei

Pagina 1 din 1