El a promis că, în următoarele săptămâni, problema pensiilor speciale va fi rezolvată și că toți românii vor primi pensie în funcție de contribuție.

Declarația vine în plin scandal politic, cu acuzații reciproce între PNL, USR și PSD cu privire la eșecul votării unui proiect de lege.

„PNL merge pe direcția pe care a anunțat-o și în campania electorală. Am anunțat extrem de clar în campania electorală că vom abroga recursul compensatoriu, s-a întâmplat astăzi. Am anunțat că vom anula impozitarea pe contractele part-time, s-a întâmplat astăzi, am anunțat că vom anula euroacciza, s-a întâmplat astăzi, am anunțat că vom anula pensiile speciale și se va întâmpla și acest lucru săptămâna viitoare”, a spus Rareș Bogdan la Antena 3.

„Sunt convins că toate partidele care își doresc acest lucru vor reuși să treacă prin comisie și prin plen varianta optimă pentru că în România nu există două categorii de cetățeni și toată lumea trebuie să primească pensia pe baza contributivității și nu în alt fel”, a mai spus Rareș Bogdan.

Promisiunea lui Ludovic Orban

Declarația europarlamentarului PNL vine după ce, miercuri seară, premierul Ludovic Orban a anunțat că va face o analiză serioasă în perioada care urmează, iar funcţie de rezultate va scoate o nouă lege a pensiilor.

„Vom face o analiză extrem de serioasă a sistemului de pensii. Anul viitor vom lucra și vom scoate o lege mai bună a pensiilor”, a spus Ludovic Orban. El a adăugat că prin noul proiect de lege vrea repararea inechităților în legislația din domeniul pensiilor.

„Evident, la nivelul Ministerului Muncii doamna ministru construieşte o echipă care să evalueze toate lucrurile injuste, anormale, care există în legislaţia în domeniul pensiilor, care sunt foarte multe. Vrem să pregătim în mod serios şi în baza unei analize pe termen mediu şi lung a sustenabilităţii sistemului de pensii (…) vrem să pregătim un proiect de lege care să repare toate aceste inechităţi”, a mai spus Ludovic Orban.

Te-ar putea interesa și: